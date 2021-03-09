Обвинение запросило для волгоградских Свидетелей Иеговы* от 7 до 9 лет колонии

09 марта 2021, 19:20

В случае реального лишения свободы семьи волгоградских Свидетелей Иеговы* останутся без кормильцев, заявили родственники подсудимых. Гособвинение запросило рекордные сроки, считает директор информационно-аналитического центра "Сова"** Александр Верховский.

Как писал "Кавказский узел", 10 декабря суд разрешил волгоградским Свидетелям Иеговы* выходить из дома, однако оставил запрет на использование телефона и интернета. Подсудимым сложно найти работу, пока идет следствие, рассказала супруга одного из них. Пять обвиняемых в экстремизме Свидетелей Иеговы* из Волгограда 16 февраля заявили в суде, что не причастны к деятельности запрещенной судом организации, и отказались от дальнейшей дачи показаний, сообщил адвокат.

Пять волгоградских Свидетелей Иеговы* – Валерий Рогозин, Сергей Мельник, Игорь Егозарян, Вячеслав Осипов и Денис Пересунько обвиняются в причастности к организации, которую суд признал экстремистской. Они настаивают, что не причастны к деятельности запрещенного судом юрлица, а просто исповедуют свою религию. В суде, по версии защиты верующих, оглашаются доказательства, которые не имеют отношения ни к сути обвинений, ни к религиозным взглядам подсудимых, а религиоведческая экспертиза не разъяснила, в чем состоит вменяемый верующим экстремизм.

Гособвинение запросило сегодня для подсудимых разные сроки лишения свободы в колонии общего режима: для Вячеслава Осипова - 9,5 года, для Дениса Пересунько и Валерия Рогозина - по 9 лет, для Игоря Егозаряна и Сергея Мельника - по 7 лет, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

"Также прокурор просила дополнительное наказание - не занимать руководящие должности в общественных организациях сроком на пять лет", - сказала она.

18 марта в прениях сторон свою позицию озвучат подсудимые и их защита.

Подсудимым были запрошены разные сроки, поскольку Мельник и Егозарян обвиняются в участии в организации, признанной экстремистской, а остальные - в участии и финансировании, пояснил один из адвокатов Роман Левин.

Утверждения гособвинения "голословные и не подкреплены материалами дела", отметил адвокат. "Они (обвинение) упорно считают доказательством вины непосредственно просто принадлежность к определенной религиозной группе. То, что они (Свидетели Иеговы*) продолжали собираться и исполнять религиозные надобности, прокурор называет деятельностью организации", - заявил Роман Левин корреспонденту "Кавказского узла".

Линия защиты будет основана на том, "что это не организация, а группа верующих, которую нельзя расценивать как организацию", сообщил Левин. По его словам, защита не следит за аналогичными делами в других регионах ЮФО. "Но сегодня прокурор после заседания рекомендовала посмотреть практику других регионов в том смысле, что там не меньше назначают. Мы будем просить оправдания. Но если их не оправдают, то наиболее вероятно, что суд просто снизит сроки, которые запросил прокурор, до каких-то разумных пределов", - подчеркнул Левин.

Родные обвиняемых шокированы запрошенными сроками

Если суд отправит обвиняемых в колонию, наиболее пострадают семьи Игоря Егозаряна и Сергея Мельника, которые потеряют кормильцев, отметили родственники подсудимых.

Все подсудимые, кроме Осипова, приобщали к материалам дела справки о состоянии здоровья, рассказала жена Сергея Мельника Анна. "Все они подпадают под постановление о том, что при наличии таких заболеваний реальный срок не должны назначать", - отметила она.

Если муж будет приговорен к реальному сроку лишения свободы, Анне Мельник и ее среднему сыну будет нужно устраиваться на работу. "Младший сын еще в колледже учится. У старшего сына своя семья", - сообщила она. По ее словам, ей предстоит уход за матерью. "И плюс у меня еще сестра - недееспособный инвалид. Мне придется за ними присматривать, и кто будет мою семью кормить? Сын средний устроится на работу, пока в армию не заберут. Также и у Егозарян. У Марины Рогозиной пенсия, но она копеечная. Готовимся к худшему, надеемся на лучшее", - сказала жена Сергея Мельника корреспонденту "Кавказского узла".

Жена Игоря Егозаряна Евгения воспитывает несовершеннолетнего сына и не работает, поскольку ухаживает за матерью-инвалидом. "Мать неходячая, я не работаю из-за этого уже третий год. У Игоря была хорошая работа электриком в СНТ. Мы смотрим статистику по России. Запрошенные сроки ожидаемы, всегда просят много, но предсказать ничего невозможно. Лучше приготовиться к худшему. Если будет мягкий приговор, тогда будем радоваться", - отметила она.

Во время процесса Валерий Рогозин перенес операцию на позвоночнике, сообщил его сын. Он добавил, что шокирован запрошенными обвинением сроками. "За что такие сроки? За убийство меньше дают", - возмутился он. По его словам, карта отца заблокирована, но пенсию снимать возможно. "Мама тоже пенсионерка", - добавил он.

У Вячеслава Осипова не было "смягчающих обстоятельств - ни характеристик, ни справок о болезнях, поэтому ему 9,5 года лишения свободы запросили", рассказала жена Валерия Рогозина Марина. "Остальные такие справки предоставили", - сообщила она. Если суд отправит обвиняемых в колонию, семьям будет тяжело. "В семьях Мельник и Егозарян работают только мужья", - указала Марина Рогозина.

Во время процесса у Осипова умерла мать, а у Пересунько - жена. "Осипов один живет, у него есть сестра. У Пересунько есть мама и сестра. Пересунько подал заявление на оформление наследства квартиры жены. Нотариус принял заявление, но дальше ход делу не дал, потому что все документы Дениса заблокированы Росфинмониторингом. Непонятно, как он будет вступать в наследство. Он инвалид второй группы. Материально больше всех пострадают семьи Игоря и Сергея. У меня хоть пенсия есть. Два года муж не работает, ему нельзя звонить по телефону и пользоваться интернетом, а с этим связана его работа. Он работал главным специалистом в проектном отделе, занимался вопросами пожарной безопасности", - отметила Марина Рогозина.

Сроки, запрошенные обвинением - "рекордные требования для Свидетелей Иеговы*", заявил директор информационно-аналитического центра "Сова"** Александр Верховский.

"Я надеюсь, им столько не дадут, - сказал он. - Был человек, который получил больше, но у него была еще сугубо криминальная статья. Были случаи, когда прокурор просил большой срок, а давали условный. Больше шансов, что срок все же дадут, но не столько. Но если даже половину от этого дадут, то тоже немало. Мы за всеми делами следим, но нет никакого правила, я бы не стал делать выводы. На другом конце страны недавно прокурор тоже просил суровое наказание, а в результате несколько человек ушли со штрафом в 10 тысяч рублей. Но такой радикальный случай единственный, где суд настолько не послушался прокурора".

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по требованию Минюста постановил запретить все организации Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистские. Под запрет попали "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 365 его филиалов, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". События, связанные с этим судебным решением, "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* - 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** - организация включена Минюстом России в список некоммерческих организаций, выполняющих функции "иностранного агента".