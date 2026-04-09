00:56, 9 апреля 2026

Житель Ставрополя оштрафован за недоносительство на единственного друга

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Промышленный районный суд Ставрополя назначил штраф в 40 тысяч рублей Александру Корнилову за недоносительство на друга, осужденного на 20 лет за связь с легионом "Свобода России"*.

Как писал "Кавказский узел", 23-летний житель Ставропольского края был заподозрен в попытке завербовать нескольких знакомых для участия в запрещенной террористической организации. Пол Лукашевич, работавший бариста в кафе, был обвинен по двум уголовным статьям - о содействии террористической деятельности и публичных призывах против территориальной целостности Российской Федерации. В марте он был приговорен к 20 годам колонии. По версии следствия и суда, он также подмешивал яд в напитки для военных и передавал кураторам данные о местоположении воинских частей и административных объектов в Ставрополе. 

Александр Корнилов - бывший продавец магазина "МВидео", а друг, недоносительство на которого ему вменили, был в прошлом его коллегой. После увольнения они продолжили общение: "виделись, гуляли, общались вживую, по телефону, в мессенджерах и телеграм".

Согласно версии обвинения, друг Корнилова в марте 2023 года друг Корнилова начал отправлять ему политические шутки, карикатуры на Путина и говорить про "свое негативное отношение к СВО", а с апреля до октября уже прямо убеждал его стал участником легиона "Свобода России"*. В октябре, как узнал Корнилов, он сам присоединился к этому объединению, следует из приговора на сайте Промышленного районного суда. На публикацию документа 8 апреля обратила внимание "Медиазона" (внесена в реестр иноагентов).

Корнилов объяснил свое молчание тем, что обвиняемый был его единственным другом, которого он боялся потерять. Кроме того, он опасался мести со стороны друга в случае доноса.

В июле 2024 года к Александру Корнилову пришли с обыском. В приговоре указано, что друг Корнилова был записан в его контактах на телефоне как "Полюшко", а в телеграме был зарегистрирован как Pawel Lukaszewicz.

"В судебном заседании подсудимый Корнилов вину в инкриминируемом ему деянии признал, раскаялся в содеянном, от дачи показаний в соответствии со статьей 51 Конституции РФ отказался", - говорится в приговоре. Суд признал Корнилова виновным в несообщении о преступлении , и обязал его выплатить 40 тысяч рублей штрафа в доход государства.

* "Легион Свобода России" (упоминается также как "Легион Свободы России") признан террористической организацией, деятельность запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

21:47, 8 апреля 2026
Жительниц Кабардино‑Балкарии оштрафовали за анонсированный властями автопробег
19:47, 8 апреля 2026
Суд в Краснодаре наложил арест на имущество бывшей судьи Елены Хахалевой
17:51, 8 апреля 2026
Прокуратура потребовала изъять имущество бывшего губернатора Ростовской области
15:58, 8 апреля 2026
Боец из Северной Осетии убит в военной операции
13:10, 8 апреля 2026
МВД попросило суд отменить компенсацию родным Халита Мустафаева
08:16, 8 апреля 2026
Атака беспилотников зафиксирована в Ростовской области
