11:45, 27 марта 2026

Бариста из Ставрополя получил длительный срок за попытку отравить военных

Сотрудник кофейни в Ставрополе. Фото: УФСБ России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудник кофейни в Ставрополе приговорен к 20 годам заключения. По версии следствия и суда, он подмешивал яд в напитки для военных, действуя в интересах террористической организации.

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Ставрополя по делу о госизмене, терроризме и экстремизме, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

"Он признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена), части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (склонение лица к совершению преступления, предусмотренного статьей 205.5 УК РФ), части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")", - говорится в сообщении.

С апреля 2023 года по август 2024 года злоумышленник работал в кофейне и неоднократно пытался отравить военнослужащих, подливая им яд в напитки. По данным ведомства, мужчина действовал в интересах запрещенной в РФ террористической организации, говорится в сообщении.

Осужденный также собирал и передавал кураторами данные о местоположении воинских частей и административных объектов в Ставрополе. Он также пытался вовлечь своих знакомых в терроризм и распространял в социальной сети комментарии с призывами к экстремизму, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальных - в колонии строгого режима. Мужчине также запретили администрировать сайты в течение двух лет.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле военный суд в Ростове-на-Дону приговорил уроженца Мелитополя Егора Семенова к 27 годам колонии, признав виновным по части 3 статьи 205 (теракт с использованием отравляющих, опасных химических веществ) и статье 275 УК РФ (государственная измена). Этот приговор обжаловали как сторона защиты, так и гособвинение. Апелляционная инстанция приговорила его к пожизненному сроку

По версии следствия, в начале 2023 года Семенов был завербован сотрудником спецслужбы Украины, а затем получил задание организовать убийство выпускников Армавирского училища летчиков.

В ресторане выпускники праздновали 20-летие окончания училища, там находились 77 человек. Семенов отправил им отравленные алкогольные напитки и торт под видом подарка от выпускника, который не смог приехать на встречу. Курьер не смог назвать имя отправителя, это показалось участникам торжества подозрительным, поэтому они не стали пробовать торт и сообщили о произошедшем в ФСБ.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

+49 157 72317856
