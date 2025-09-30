Прокуратура Кубани добилась пожизненного срока для Егора Семенова
Апелляционная инстанция ужесточила приговор Егору Семенову, который был осужден на 27 лет лишения свободы за попытку отравления летчиков в Армавире. По требованию прокуратуры наказание изменено на пожизненное заключение.
Как писал "Кавказский узел", в апреле военный суд в Ростове-на-Дону приговорил уроженца Мелитополя Егора Семенова к 27 годам колонии, признав виновным по части 3 статьи 205 (теракт с использованием отравляющих, опасных химических веществ) и статье 275 УК РФ (государственная измена). Этот приговор обжаловали как сторона защиты, так и гособвинение, которое требовало пожизненного срока для подсудимого.
Апелляционный военный суд рассмотрел представление прокуратуры Кубани по делу Егора Семенова, сообщила сегодня Генпрокуратура.
"Суд апелляционной инстанции удовлетворил представление прокуратуры, изменил приговор и назначил осужденному наказание в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в публикации на сайте ведомства.
Напомним, по версии следствия, в начале 2023 года Семенов был завербован сотрудником спецслужбы Украины, а затем получил задание организовать убийство выпускников Армавирского училища летчиков.
В ресторане выпускники праздновали 20-летие окончания училища, там находились 77 человек. Семенов отправил им отравленные алкогольные напитки и торт под видом подарка от выпускника, который не смог приехать на встречу. Курьер не смог назвать имя отправителя, это показалось участникам торжества подозрительным, поэтому они не стали пробовать торт и сообщили о произошедшем в ФСБ.
Семенов признался в суде, что пытался совершить массовое отравление выпускников училища по заданию Службы безопасности Украины.
