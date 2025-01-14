Егор Семенов признал вину в попытке отравить летчиков в Армавире

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Уроженец Мелитополя Егор Семенов признался в суде, что пытался совершить массовое отравление выпускников Армавирского авиационного училища по заданию Службы безопасности Украины.

Как информировал "Кавказский узел", 6 ноября 2024 стало известно, что в суд направлено дело уроженца Мелитополя Егора Семенова о попытке отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища. Он обвиняется в теракте и госизмене.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приступил к слушаниям дела Егора Семенова, обвиняемого в госизмене и теракте. Процесс объявлен закрытым, однако журналистов допустили на оглашение обвинительного заключения, сообщил 13 января "Коммерсант".

Согласно версии следствия, которую в суде озвучил прокурор, Семенов в 2018 году приехал в Россию на заработки и поселился в подмосковном городе Химки. У него есть жена и двое детей, Семенов имеет высшее образование, зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. По версии следствия, он занимался установкой систем видеонаблюдения. В 2022 году Семенов получил российское гражданство, вскоре после этого он связался с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ), поскольку выступал против специальной военной операции (СВО), и согласился с ними сотрудничать.

"Семенов записал видео на украинском языке, где зачитал текст соглашения о сотрудничестве со спецслужбами и назвал выбранный псевдоним – "номер 35", – пояснил прокурор.

По заданию кураторов осенью 2023 года Семенов отправился в Армавир, с собой он взял полтора литра медицинского препарата "Кордиамин", еще небольшое количество препарата он купил уже в городе. Затем он купил около 80 бутылок виски Jameson и 40 бутылок коньяка "Кочари", заказал 20-килограммовый торт с эмблемой Армавирского высшего авиационного училища. В бутылки со спиртным и в торт Семенов шприцем добавил "Кордиамин". Далее он вызвал курьера и отправил торт и алкоголь в ресторан "Царская охота", где проходил банкет в честь 20-летия одного из выпусков Армавирского высшего военного авиационного училища.

В тот момент в зале было 77 человек, курьер объяснил, что подарок будто бы отправил один из выпускников. Участники банкета разрезали торт, но пробовать его не стали из-за сильного запаха лекарств. О ситуации были поставлены в известность силовики. Следком и ФСБ установили отправителя подарка.

Семенов был задержан, когда уже купил обратный билет на самолет в Москву, далее он планировал с семьей улететь в Египет. В суде он признал полностью вину. За теракт и госизмену Семенову грозит вплоть до пожизненного заключения.

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