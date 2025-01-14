RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:42, 14 января 2025

Егор Семенов признал вину в попытке отравить летчиков в Армавире

Егор Семенов (справа). Фото: https://rostovgazeta.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженец Мелитополя Егор Семенов признался в суде, что пытался совершить массовое отравление выпускников Армавирского авиационного училища по заданию Службы безопасности Украины.

Как информировал "Кавказский узел", 6 ноября 2024 стало известно, что в суд направлено дело уроженца Мелитополя Егора Семенова о попытке отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища. Он обвиняется в теракте и госизмене.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приступил к слушаниям дела Егора Семенова, обвиняемого в госизмене и теракте. Процесс объявлен закрытым, однако журналистов допустили на оглашение обвинительного заключения, сообщил 13 января "Коммерсант".

Согласно версии следствия, которую в суде озвучил прокурор, Семенов в 2018 году приехал в Россию на заработки и поселился в подмосковном городе Химки. У него есть жена и двое детей, Семенов имеет высшее образование, зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. По версии следствия, он занимался установкой систем видеонаблюдения. В 2022 году Семенов получил российское гражданство, вскоре после этого он связался с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ), поскольку выступал против специальной военной операции (СВО), и согласился с ними сотрудничать.

"Семенов записал видео на украинском языке, где зачитал текст соглашения о сотрудничестве со спецслужбами и назвал выбранный псевдоним – "номер 35", – пояснил прокурор.

По заданию кураторов осенью 2023 года Семенов отправился в Армавир, с собой он взял полтора литра медицинского препарата "Кордиамин", еще небольшое количество препарата он купил уже в городе. Затем он купил около 80 бутылок виски Jameson и 40 бутылок коньяка "Кочари", заказал 20-килограммовый торт с эмблемой Армавирского высшего авиационного училища. В бутылки со спиртным и в торт Семенов шприцем добавил "Кордиамин". Далее он вызвал курьера и отправил торт и алкоголь в ресторан "Царская охота", где проходил банкет в честь 20-летия одного из выпусков Армавирского высшего военного авиационного училища.

В тот момент в зале было 77 человек, курьер объяснил, что подарок будто бы отправил один из выпускников. Участники банкета разрезали торт, но пробовать его не стали из-за сильного запаха лекарств. О ситуации были поставлены в известность силовики. Следком и ФСБ установили отправителя подарка.

Семенов был задержан, когда уже купил обратный билет на самолет в Москву, далее он планировал с семьей улететь в Египет. В суде он признал полностью вину. За теракт и госизмену Семенову грозит вплоть до пожизненного заключения.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
13:15, 14 января 2025
Лидеры ичкерийского формирования заочно осуждены в России
11:24, 14 января 2025
Первый в России приговор об угрозе безопасности дорожного движения вынесен в Каспийске
07:46, 14 января 2025
Трое бойцов с Кубани убиты в СВО
06:58, 14 января 2025
Ростовская область подверглась атаке беспилотников
14:15, 13 января 2025
Житель Краснодара задержан по подозрению в создании секты
13:34, 13 января 2025
Двое жителей Карачаево-Черкесии наказаны за хранение экстремистской литературы
Все события дня
Новости
Российские военнослужащие на Украине. Фото: Mil.ru
08:41, 14 января 2025
Власти признали убитыми на Украине 5650 бойцов с юга России
Военные идут по полю. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
07:46, 14 января 2025
Трое бойцов с Кубани убиты в СВО
"Коктейль Молотова" в руке. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
21:36, 13 января 2025
Защита сочла чрезмерно жестким приговор Борису Гончаренко
Борис Гончаренко (слева) и Богдан Абдурахманов. Скриншот фото "Зона солидарности" от 26.06.24, https://t.me/solidarity_zone/2707
19:57, 13 января 2025
Абдурахманов и Гончаренко приговорены к длительным срокам в колонии
Очистка пляжа от мазута. Фото: Оперштаб Краснодара
18:24, 13 января 2025
Власти изменили тактику очистки пляжей Кубани от мазута
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
26
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Фото
17:45, 30 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Добро пожаловать в компанию «Рога и копыта». Как нальчикских таксистов кинули на зарплату
Все блоги
Справочник
Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

Блогеры
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
26
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Фото
12:08, 9 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
21
Краснодар - первый, перед весенним финишем ЧР по футболу
Фото
17:33, 24 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
14
Краснодар теряет очки на ровном месте? Ахмат пробивает дно? Всё логично
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Участница акции с дымовой шашкой. 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
14 января 2025, 11:50
Правозащитники призвали немедленно освободить задержанных грузинских демонстрантов

Спасенная птица. Фото instagram.com/help_birds_anapa принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
14 января 2025, 10:59
Волонтеры сообщили о большом падеже отравленных мазутом птиц

Рамзан Кадыров и родители, получившие выплаты. Коллаж "Кавказского узла". Фото: кадры из видео: https://t.me/RKadyrov_95/5418 и https://t.me/RKadyrov_95/5407
14 января 2025, 09:11
Акция Кадырова привела к демографическому феномену

Борис Гончаренко (слева) и Богдан Абдурахманов. Скриншот фото "Зона солидарности" от 26.06.24, https://t.me/solidarity_zone/2707
13 января 2025, 19:57
Абдурахманов и Гончаренко приговорены к длительным срокам в колонии

Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Показать больше