Дело о попытке отравления летчиков в Армавире дошло до суда

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Направлено в суд дело уроженца Мелитополя Егора Семенова о попытке отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища. Он обвиняется в теракте и госизмене.

Как писал "Кавказский узел", 23 октября 2023 года стало известно, что курьер доставил отравленные торт и алкоголь для участников мероприятия в честь годовщины выпуска из Армавирского военного авиационного училища. Благодаря случайности продукты никто не употребил. Пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что подозреваемый в попытке отравить летчиков Егор Семенов арестован на 15 суток за хулиганство. Следком России отчитался, что дело о попытке отравления квалифицировано как теракт, подозреваемый - уроженец Мелитополя, который с 2015 года живет в России, суд арестовал его на два месяца. Прокуратура решила, что Семенов действовал в составе группы, в которую входили сотрудники государственных органов Украины.

Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего уроженца Мелитополя Егора Семенова. Он обвиняется по статьям о теракте и госизмене (п. "а" ч. 3 ст. 205 и ст. 275 УК России). По версии следствия, Семенов в апреле 2023 года был завербован сотрудником спецслужб Украины и получил задание организовать убийство выпускников училища за 400 тыс. рублей. Он прилетел в Армавир, там добавил токсичное вещество в спиртные напитки и торт, которые по его поручению на встречу выпускников доставил курьер. Летчики не смогли установить, от кого поступила посылка, поэтому передали спиртные напитки и торт работникам правоохранительных органов. Деньги обвиняемый так и не получил, сообщила Генпрокуратура России.

"Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

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