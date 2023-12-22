Прокуратура заявила о причастности Украины к попытке отравления летчиков в Армавире

22 декабря 2023, 17:57

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Егор Семенов, обвиняемый по делу о теракте против выпускников Армавирского военного авиационного училища, действовал в составе группы, в которую входили сотрудники государственных органов Украины, сообщила сегодня прокуратура Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", 23 октября стало известно, что курьер доставил отравленные торт и алкоголь для участников мероприятия в честь годовщины выпуска из Армавирского военного авиационного училища. Благодаря случайности продукты никто не употребил. Пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что подозреваемый в попытке отравить летчиков Егор Семенов арестован на 15 суток за хулиганство. Следком России отчитался, что дело о попытке отравления квалифицировано как теракт, подозреваемый - уроженец Мелитополя, который с 2015 года живет в России, суд арестовал его на два месяца.

Попытка теракта против выпускников военного училища в Армавире в Краснодарском крае совершена группой с участием неустановленных сотрудников государственных органов Украины, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.



Уроженец Мелитополя Егор Семенов в составе группы, в которую входили сотрудники украинских госорганов, купил не менее 200 флаконов медицинского препарата раствора "Кордиамина", 76 бутылок с этикетками виски Jameson, 40 бутылок с этикетками коньяка "Кочари" и торт. С помощью шприца он ввел препарат в продукты и доставил их в ресторан "Царская охота", чтобы отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков, говорится в сообщении.

Семенов признал вину частично, так, он отрицает, что вводил какие-либо вещества в торт, сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на краевую прокуратуру.

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