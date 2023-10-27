27 октября 2023, 19:29

Арестован подозреваемый в попытке отравления летчиков в Армавире

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Суд арестовал на два месяца подозреваемого в попытке теракта против выпускников Армавирского военного авиационного училища.

Как писал "Кавказский узел", 23 октября стало известно, что курьер доставил отравленные торт и алкоголь для участников мероприятия в честь годовщины выпуска из Армавирского военного авиационного училища. Благодаря случайности продукты никто не употребил. Пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что подозреваемый в попытке отравить летчиков Егор Семенов арестован на 15 суток за хулиганство. Следком России отчитался, что дело о попытке отравления квалифицировано как теракт, подозреваемый - уроженец Мелитополя, который с 2015 года живет в России.

Армавирский городской суд рассмотрел ходатайство следствия об аресте 33-летнего мужчины, подозреваемого в теракте - попытке отравления выпускников Армавирского военного авиационного училища. Суд арестовал подозреваемого до 25 декабря, сообщила сегодня Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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