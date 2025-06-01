Обжалован приговор по делу о попытке отравления летчиков в Армавире
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
С решением Южного окружного военного суда, который приговорил к 27 годам колонии уроженца Мелитополя Егора Семенова по делу о попытке отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища, не согласились ни сторона обвинения, ни защита.
Как писал "Кавказский узел", в конце апреля суд признал уроженца Мелитополя Егора Семенова виновным по делу о попытке отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков ПВО в Краснодарском крае и приговорил к 27 годам колонии.
Приговор Егору Семенову обжаловало и гособвинение, и сторона защиты, пишет 30 мая "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда.
По словам представителя пресс-службы, поступила и апелляционная жалоба, и представление от прокурора. Ранее, перед вынесением приговора, гособвинитель запросил для Семенова пожизненное заключение в колонии строгого режима.
Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.