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00:48, 1 июня 2025

Обжалован приговор по делу о попытке отравления летчиков в Армавире

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С решением Южного окружного военного суда, который приговорил к 27 годам колонии уроженца Мелитополя Егора Семенова по делу о попытке отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища, не согласились ни сторона обвинения, ни защита.

Как писал "Кавказский узел", в конце апреля суд признал уроженца Мелитополя Егора Семенова виновным по делу о попытке отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков ПВО в Краснодарском крае и приговорил к 27 годам колонии.

Приговор Егору Семенову обжаловало и гособвинение, и сторона защиты, пишет 30 мая "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда.

По словам представителя пресс-службы, поступила и апелляционная жалоба, и представление от прокурора. Ранее, перед вынесением приговора, гособвинитель запросил для Семенова пожизненное заключение в колонии строгого режима.

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Автор: "Кавказский узел"

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