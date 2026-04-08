Обвинение запросило длительный срок бывшему главе суда в Шахтах

Прокурор запросил бывшему председателю Шахтинского городского суда Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2024 года Высшая квалификационная коллегия судей разрешила Следственному комитету возбудить уголовное дело против Сергея Шама, который подозревается в совершении преступления по трем статьям Уголовного кодекса - мошенничестве, служебном подлоге и вынесении незаконных приговоров.

По версии следствия, участники группы похитили бюджетные соцвыплаты для приобретения жилья по программам развития шахтерских городов и поселков. Ущерб бюджету составил около 70 млн рублей.

В Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону гособвинение попросило назначить экс-председателю шахтинского суда Сергею Шаме восемь лет лишения свободы. «Государственным обвинителем в судебных прениях было предложено назначить подсудимому Сергею Шаму по совокупности преступлений окончательное наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 3 млн руб. в доход государства», — сообщил ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

Остальным 13 фигурантам дела прокурор попросил сроки от 1 года 1 месяца до 3,5 года лишения свободы.

В сентябре 2025 года суд приговорил к шести годам лишения свободы фигурантку дела о мошенничестве с жильем в шахтерских территориях Ростовской области Наталью Демидову, входившую в группировку, возглавляемую Сергеем Шамом. В марте 2026 года Ростовский суд приговорил другую фигурантку дела Прудченко А.В. к семи годам лишения свободы и выплате штрафа в 500 тысяч рублей, отмечает «РБК-Ростов».

Схема по хищению бюджетных денег, выделяемых на расселение из ветхого жилья обитателей шахтерских поселков, действовала в 2018–2021 годах, считают правоохранители. По версии следствия, юристка убеждала пожилых женщин, что они имеют право на предоставление социальной выплаты по случаю переселения из ветхого жилья. Когда пенсионерки предоставляли ей пакет документов, юристка передавала бумаги сотруднице администрации города Шахты, которая писала иски и направляла в суд на рассмотрение. Иски попадали судье Сергею Шаму, который их удовлетворял. Фактически же собственники не имели права на получение субсидий для улучшения жилищных условий, отмечает «Коммерсант-Ростов».

Как писал "Кавказский узел", 7 апреля Высшая квалификационная коллегия судей направила в Генпрокуратуру материалы для антикоррупционных проверок четырех судей из Краснодарского края, в числе которых дочь бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и сестра бывшего зампредседателя того же суда Елены Хахалевой.

В августе 2025 года суд по иску Генпрокуратуры России конфисковал активы на 13 миллиардов рублей у бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. 30 января кассационный суд утвердил изъятие имущества. Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева была объявлена в международный розыск в связи с обвинением в мошенничестве и служебном подлоге. Следователи считают, что в 2019 году Хахалева ездила в командировки, которые не оформила должным образом, и ее отсутствие расценили как прогулы.