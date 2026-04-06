Жителей села Андреевка эвакуируют после паводка в Дагестане

Жителей села Андреевка Дербентского района эвакуируют в связи с наводнением, вызванным продолжительными ливнями.

Как писал "Кавказский узел", в Дербентском районе шли поиски двух человек, которые находились в автомобилях, смытых потоками воды. При этом, 5 апреля, из зон наводнения в шести населенных пунктах Дербентского района были эвакуированы 358 жителей, большинство из них разместились у родственников. Были эвакуированы также 150 детей из лагеря "Солнечный берег" в Карабудахкентском районе. 6 апреля в Дербентском районе было обнаружено тело 5-летней девочки.

5 апреля произошло разрушение Геджухской плотины в Дербентском районе, поток воды смыл с трассы несколько автомобилей. Спасатели вытащили из воды семь человек, двое из которых умерли в больнице. Еще два человека пропали без вести. В Махачкале были эвакуированы жильцы домов микрорайона "Пальмира", оказавшихся в зоне наводнения, и домов на улице Айвазовского из-за угрозы обрушения шестиэтажного жилого дома.

Спасатели МЧС по Дагестану проводят обход территории села Андреевка Дербентского района вдоль русла реки, заявила сегодня пресс-служба МЧС Дагестана в Telegram-канале.

"Оказывается необходимая помощь местному населению в ликвидации последствий наводнения - проводится эвакуация, спасение имущества и документов жителей, осуществляется подвоз питьевой воды", - говорится в сообщении ведомства.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Дербенте 6 апреля осадков не ожидается. Небольшой дождь прогнозируется лишь 10 апреля. Сегодня ожидается переменная облачность при температуре +16 градусов.

В Дагестане из-за подтоплений повреждены жилые дома, техника, мебель и автомобили жителей. Махачкалинцы пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, с доступностью транспорта и отсутствием связи с экстренными службами. Наиболее пострадали от стихии на Северном Кавказе Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Для каждого пострадавшего от наводнения в Дагестане предусмотрена материальная помощь в 15,6 тысячи рублей, заявили 31 марта власти республики. Также анонсированы компенсации тем, кто потерял имущество, здоровье или близких. К 2 апреля власти республики приняли более четырех тысяч заявлений на возмещение ущерба, причиненного наводнением.

