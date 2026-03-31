Житель Анапы арестован по делу о подготовке теракта

Заключен под стражу житель Анапы, подозреваемый в приготовлении к поджогу трансформаторной подстанции.

Как писал "Кавказский узел", 25 марта кубанское УФСБ отчиталось о задержании 21-летнего местного жителя, обвиняемого в подготовке теракта на учебной базе университета МВД в Новороссийске.

Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю задержали жителя Анапы, 2005 года рождения. Как считают силовики, молодой человек намеревался поджечь трансформаторную подстанцию, подающую электричество на военные объекты, санаторно-курортные учреждения и частные дома в городе, сообщает сегодня "Коммерсант".

По версии спецслужбы, житель Анапы в январе 2026 года установил контакт с представителем украинской разведки и получил предложение поджечь крупный объект электроснабжения за денежное вознаграждение, пишет издание.

Подозреваемый заключен под стражу. Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 30 и п. "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта), сообщает сегодня "Интерфакс".

Часть 2 статьи 205 УК РФ предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Напомним, после начала боевых действий на Украине поджоги оборудования железной дороги и станций мобильной связи неоднократно происходили в регионах юга России. В уголовных делах зачастую фигурирует типичная формулировка: якобы "неустановленные лица" заставляют людей снимать на видео поджоги и затем отправлять их "заказчику". Такая фабула в большом числе уголовных дел говорит о том, что следователи нашли простой способ доказывать преступления, указал кандидат юридических наук Роман Мельниченко.

При этом кубанские приговоры по делам о диверсиях стали примером для судов в других регионах. Так, в апреле 2025 года апелляционный суд вдвое увеличил сроки наказания подросткам из Новосибирска по делу о диверсии на железной дороге, чтобы итоговое наказание соответствовало вынесенным на Кубани приговорам по аналогичным делам.

Подростки пытались добиться смягчения приговора, а представитель прокуратуры потребовал уравнять назначенные наказания со средними сроками, которые назначаются судами в других регионах по аналогичным делам - от 11 лет лишения свободы. Родители подростков убеждены, что дело сфальсифицировано.