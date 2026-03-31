×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:00, 31 марта 2026

Житель Анапы арестован по делу о подготовке теракта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заключен под стражу житель Анапы, подозреваемый в приготовлении к поджогу трансформаторной подстанции.

Как писал "Кавказский узел", 25 марта кубанское УФСБ отчиталось о задержании 21-летнего местного жителя, обвиняемого в подготовке теракта на учебной базе университета МВД в Новороссийске.

Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю задержали жителя Анапы, 2005 года рождения. Как считают силовики, молодой человек намеревался поджечь трансформаторную подстанцию, подающую электричество на военные объекты, санаторно-курортные учреждения и частные дома в городе, сообщает сегодня "Коммерсант".

По версии спецслужбы, житель Анапы в январе 2026 года установил контакт с представителем украинской разведки и получил предложение поджечь крупный объект электроснабжения за денежное вознаграждение, пишет издание.

Подозреваемый заключен под стражу. Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 30 и п. "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта), сообщает сегодня "Интерфакс".

Часть 2 статьи 205 УК РФ предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Напомним, после начала боевых действий на Украине поджоги оборудования железной дороги и станций мобильной связи неоднократно происходили в регионах юга России. В уголовных делах зачастую фигурирует типичная формулировка: якобы "неустановленные лица" заставляют людей снимать на видео поджоги и затем отправлять их "заказчику". Такая фабула в большом числе уголовных дел говорит о том, что следователи нашли простой способ доказывать преступления, указал кандидат юридических наук Роман Мельниченко.

При этом кубанские приговоры по делам о диверсиях стали примером для судов в других регионах. Так, в апреле 2025 года апелляционный суд вдвое увеличил сроки наказания подросткам из Новосибирска по делу о диверсии на железной дороге, чтобы итоговое наказание соответствовало вынесенным на Кубани приговорам по аналогичным делам.

Подростки пытались добиться смягчения приговора, а представитель прокуратуры потребовал уравнять назначенные наказания со средними сроками, которые назначаются судами в других регионах по аналогичным делам - от 11 лет лишения свободы. Родители подростков убеждены, что дело сфальсифицировано.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
БПЛА за окном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:53, 31 марта 2026
Выросло число поврежденных после атаки БПЛА квартир в Краснодаре
Перевод военным. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:56, 31 марта 2026
Жительница Краснодара получила срок по обвинению в госизмене
Поврежденная квартира в результате атаки БПЛА в Краснодаре. 30 марта 2026 г. Фото: t.me/emnaumov
14:50, 30 марта 2026
Девять квартир повреждены после падения БПЛА в Краснодаре
Самолет на взлетной полосе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
09:59, 30 марта 2026
Сняты ограничения в аэропортах городов юга России
Объявление в аэропорту. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:36, 30 марта 2026
Работа четырех аэропортов юга России приостановлена
Персоналии
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
13:15, 26 марта 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Справочник
«Армяно-мусульманская резня в Баку». Обложка русского еженедельного журнала «Огонёк» № 10. 1918 год. Источник: Егор Осин Трагические события марта 1918 года в Азербайджане ("День геноцида")

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Наводнение в Махачкале. Фото: МЧС РФ
31 марта 2026, 15:02
Власти объявили о выплатах пострадавшим от наводнения в Дагестане

Люди вернувшиеся в Ходжавенд. 31 марта 2026 г. Фото: APA https://ru.apa.az/social/v-gorod-xodzavend-pribyla-ocerednaya-gruppa-pereselencev-foto-obnovleno-643512
31 марта 2026, 13:05
64 азербайджанских семьи возвращены в Ходжавенд

Дети в чеченской школе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
31 марта 2026, 11:15
Школа и детсад в чеченском селе закрыты в связи с непогодой

Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
30 марта 2026, 22:59
Двое полицейских ранены при стрельбе в Дагестане

Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Показать больше