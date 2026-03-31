×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная / Лента новостей
00:56, 31 марта 2026

Жительница Краснодара получила срок по обвинению в госизмене

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил жительницу Краснодара к 12 годам заключения за перевод двух тысяч рублей на украинский счет. 

Дело жительницы Краснодара, обвиненной в госизмене (статья 275 УК РФ предусматривает от двенадцати до двадцати лет лишения свободы) Краснодарский краевой суд рассматривал с сентября 2025 года. 

Согласно версии обвинения, женщина была “противницей проведения специальной военной операции” и присоединилась к интернет-сообществу, которое администрировала гражданка Украины. Там публиковались призывы финансово помогать Украине.

Как установил суд, жительница Краснодара в июне 2022 года перевела по указанным реквизитам одну тысячу рублей, а в сентябре 2022 года сделала еще один перевод на такую же сумму - с желанием “оказать финансовую помощь ВСУ”, говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Кубани. 

Обвиняемая приговорена к 12 годам колонии общего режима с ограничением свободы на один год. Кроме того, суд взыскал с нее две тысячи рублей “в счет конфискации денежных средств, используемых для деятельности, направленной против безопасности РФ”. 

Имя обвиняемой в карточке дела на сайте суда не указано. Приговор был оглашен 30 марта, всего по делу состоялось 19 заседаний. 

Комментариями обвиняемой или ее адвоката относительно приговора и планов обжалования “Кавказский узел” пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело жительницы Геленджика, обвиненной в причастности к террористической организации, публичном оправдании терроризма и шпионаже. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Объявление в аэропорту. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:36, 30 марта 2026
Работа четырех аэропортов юга России приостановлена
Медик помогает пострадавшему. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:38, 30 марта 2026
Три человека пострадали во время атаки БПЛА в Краснодаре
01:56, 29 марта 2026
Арестованы два чиновника мэрии Сочи
Евгений Филиппов. Фото: evgeniiFilippov23 / Telegram
05:35, 28 марта 2026
Суд отказался отпустить Евгения Филиппова под домашний арест
Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot.
22:44, 27 марта 2026
Суд в Краснодаре утвердил отказ в митинге против блокировок Telegram
Персоналии
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
13:15, 26 марта 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Илия II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии. Фото http://www.patriarchia.ru/db/text/501320.html
14:08, 23 марта 2026
Илия II
Справочник
«Армяно-мусульманская резня в Баку». Обложка русского еженедельного журнала «Огонёк» № 10. 1918 год. Источник: Егор Осин Трагические события марта 1918 года в Азербайджане ("День геноцида")

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
30 марта 2026, 22:59
Двое полицейских ранены при стрельбе в Дагестане

Михаил Саакашвили Фото: SaakashviliMikheil / Facebook (принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России)
30 марта 2026, 20:15
Саакашвили потребовалась медпомощь после падения

Анна Манькиева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
30 марта 2026, 17:45
Правозащитники объявили сбор в помощь Анне Манькиевой

Самир Бабаев. Фото предоставлено семьей активиста Самира Бабаева
30 марта 2026, 13:58
"Мусульманское единство" заявило об ограничении прав арестованных в Азербайджане активистов

Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Показать больше