Жительница Краснодара получила срок по обвинению в госизмене

Суд приговорил жительницу Краснодара к 12 годам заключения за перевод двух тысяч рублей на украинский счет.

Дело жительницы Краснодара, обвиненной в госизмене (статья 275 УК РФ предусматривает от двенадцати до двадцати лет лишения свободы) Краснодарский краевой суд рассматривал с сентября 2025 года.

Согласно версии обвинения, женщина была “противницей проведения специальной военной операции” и присоединилась к интернет-сообществу, которое администрировала гражданка Украины. Там публиковались призывы финансово помогать Украине.

Как установил суд, жительница Краснодара в июне 2022 года перевела по указанным реквизитам одну тысячу рублей, а в сентябре 2022 года сделала еще один перевод на такую же сумму - с желанием “оказать финансовую помощь ВСУ”, говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Кубани.

Обвиняемая приговорена к 12 годам колонии общего режима с ограничением свободы на один год. Кроме того, суд взыскал с нее две тысячи рублей “в счет конфискации денежных средств, используемых для деятельности, направленной против безопасности РФ”.

Имя обвиняемой в карточке дела на сайте суда не указано. Приговор был оглашен 30 марта, всего по делу состоялось 19 заседаний.

Комментариями обвиняемой или ее адвоката относительно приговора и планов обжалования “Кавказский узел” пока не располагает.

