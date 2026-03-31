Жительница Краснодара получила срок по обвинению в госизмене
Суд приговорил жительницу Краснодара к 12 годам заключения за перевод двух тысяч рублей на украинский счет.
Дело жительницы Краснодара, обвиненной в госизмене (статья 275 УК РФ предусматривает от двенадцати до двадцати лет лишения свободы) Краснодарский краевой суд рассматривал с сентября 2025 года.
Согласно версии обвинения, женщина была “противницей проведения специальной военной операции” и присоединилась к интернет-сообществу, которое администрировала гражданка Украины. Там публиковались призывы финансово помогать Украине.
Как установил суд, жительница Краснодара в июне 2022 года перевела по указанным реквизитам одну тысячу рублей, а в сентябре 2022 года сделала еще один перевод на такую же сумму - с желанием “оказать финансовую помощь ВСУ”, говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Кубани.
Обвиняемая приговорена к 12 годам колонии общего режима с ограничением свободы на один год. Кроме того, суд взыскал с нее две тысячи рублей “в счет конфискации денежных средств, используемых для деятельности, направленной против безопасности РФ”.
Имя обвиняемой в карточке дела на сайте суда не указано. Приговор был оглашен 30 марта, всего по делу состоялось 19 заседаний.
Комментариями обвиняемой или ее адвоката относительно приговора и планов обжалования “Кавказский узел” пока не располагает.
"Кавказский узел" также писал, что военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело жительницы Геленджика, обвиненной в причастности к террористической организации, публичном оправдании терроризма и шпионаже.
