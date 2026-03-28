Участники марша в Тбилиси потребовали освободить Элене Хоштарию

Марш с требованием освободить политзаключенных, в том числе лидера партии "Дроа" Элене Хоштарию, прошел в 486-й день ежедневных протестов.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта, в 484-й день непрерывных протестов у здания парламента Грузии, активисты выступили против административных арестов за блокировку тротуара и анонсировали марш солидарности с Элене Хоштария. В 485-й день протестов участники собрания у парламента Грузии заявили властям, что "запугивание не сработает".

24 марта суд в Тбилиси приговорил к 1,5 года лишения свободы основательницу партии "Дроа" Элене Хоштария, признав ее виновной в порче предвыборного баннера мэра Тбилиси, генсека "Грузинской мечты" Кахи Каладзе. Хоштария во время акции протеста в сентябре 2025 года оставила надпись "Русская мечта" на предвыборном баннере кандидата в мэры Тбилиси от "Грузинской мечты" Кахи Каладзе, который и ныне занимает этот пост. На видео, которые сама Хоштария разместила на своей странице в Facebook*, было видно, как она наносит маркером буквы на предвыборный баннер с изображением Каладзе. По версии прокуратуры, средство, которым была нанесена надпись, повредило плакат настолько, что его невозможно было восстановить.

От Филармонии до здания парламента прошел протестный марш под лозунгом «Свобода Элене и узникам совести».

Сегодняшний еженедельный марш был посвящен солидарности оппозиционных политиков и лиц, задержанных во время протестов.

Участники марша несли транспаранты с требованиями освобождения заключенных. Они также несли флаги Грузии, Европейского союза и Соединенных Штатов, передает "Интерпрессньюс".

Сегодня 486-й день протестов, сообщает Publika.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".