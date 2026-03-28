Кавказский узел

05:35, 28 марта 2026

Суд отказался отпустить Евгения Филиппова под домашний арест

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящего суда, который арестовал министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова.

Как писал "Кавказский узел", 17 марта был задержан министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов. Он обвинен в мошенничестве в особо крупном размере и заключен под стражу.

По версии следствия, Филиппов с ноября 2015 года по декабрь 2025 года похитил более семи миллионов рублей бюджетных средств. Внимание силовиков к Филиппову, который возглавляет Минздрав Кубани с 2013 года, привлекло имущественное положение его семьи: на чиновника и родственников оформлены многочисленные объекты недвижимости.

Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Октябрьского районного суда Краснодара, который арестовал Евгения Филиппова, пишет 27 марта "Утренний Юг".

Жалобу подала защита чиновника, настаивая на домашнем аресте. Суд принял решение отклонить ее, Филиппов остается под стражей до 17 мая.

21 марта прокуратура потребовала передать государству земельные участки, дома и квартиры Филиппова. 24 марта активы министра были арестованы.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
