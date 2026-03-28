Этнический ингуш обвинен в Бельгии в финансировании терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Бельгии прокурор запросил 15 лет лишения свободы для уроженца Владикавказа, этнического ингуша Руслана Мейриева, экстрадированного из Швеции по обвинению в причастности к терроризму.

«На заседании суда 9 марта в Антверпене были предъявлены новые обстоятельства дела, видео. И адвокат Мейриева сказал, что ему нужно время на ознакомление с новыми доказательствами, отложили суд до апреля. Но прокурор уже запросил 15 лет для Мейриева по статьям о терроризме», - рассказала 27 марта корреспонденту «Кавказского узла» правозащитница Фатима Газиева, руководитель ассоциации «Женщины мира за мир на земле», находящаяся в непосредственном контакте с Мейриевым.

«Суд проходит в закрытом режиме. Он получил разрешение от следственных органов на звонки с родственниками, с адвокатом и со мной. Больше никому он звонить не может. В деле 6 томов, бесплатные адвокаты ничего не делали. Новый, платный адвокат, сделал запросы в Финляндию, где у Мейриева был статус беженца, и Украину, где он жил», - сообщила Газиева.

«Он психологически подавлен очень. Он болен, одно время с костылем ходил. Сейчас, он говорит, когда приводят на суд, надевают бронежилет очень тяжелый. Потому что судят, как террориста - так положено по протоколу. Вместе с ним проходят еще трое обвиняемых. Он говорит, что никогда их раньше не видел, но они проходят по одному с ним делу. Вообще, дело против Мейриева начали после того, как уже осужденные в Бельгии указали на него, а в их вещах была найдена переписка, якобы с номером телефона Мейриева. К запросу из России это дело не имеет отношения и, независимо от исхода дела в Бельгии, его экстрадиция в Россию не планируется», - пояснила Газиева.

Юрист по делу об убежище в Финляндии, член Финской коллегии адвокатов, подтвердила статус беженца Мейриева в разговоре с корреспондентом "Кавказского узла". От дальнейших комментариев юрист отказалась, сославшись на юридическую этику: судом в Бельгии подробные комментарии могут быть восприняты негативно.

«У него было политическое убежище в Финляндии, он учился, все было нормально. Во время поездки в Швецию его задержали по запросу из Бельгии. Ранее он жил на Украине, он помогал крымским татарам, когда осада Крыма была, потом переехал, в Запорожье жил. Потом жил в Киеве, помогал добровольческим батальонам, был волонтером», - рассказала Газиева.

«Когда, не дай бог, головы тут режут, убивают людей, или где-то человек сделал, человек должен за это нести ответственность. Что бы ни случилось, убийство людей - это неправильно. Но этот человек ни в Финляндии, ни в Бельгии ничего подобного не сделал, нет такого. Но ему предъявляют сообщения, которым он обменивался через телефон, разговоры, какие-то видео, какие-то фотографии, поездку в Сирию», - рассказала Газиева.

«Несколько месяцев он провел под стражей на Украине, был арестован по запросу через Интерпол из России. С помощью крымскотатарских депутатов его вытащили оттуда. Это было при Порошенко», - рассказала Газиева.

Бывший депутат Верховной Рады Украины, заместитель председателя Верховного Совета Автономной Республики Крым в 1995-1998 годах Рефат Чубаров рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что выступал в защиту Мейриева, когда он жил в Украине несколько лет назад.

«Руслана мы защищали тогда, когда он жил на Украине и по отношению к нему были совершены действия, которые не соответствовали тому, что ему пытались инкриминировать. Он был не один - была группа людей, по отношению к которым правоохранительным органам Украины была допущена подтасовка доказательств. Мы разбирались с этой ситуацией, в итоге уголовное дело было прекращено. Я помогал, потому что Мейриев был женат, у него был очень маленький ребенок <...> Потом мы опекали эту семью, поскольку ребеночек был. Они жили в Мелитополе, если я не ошибаюсь, в достаточно сложных материальных условиях. Он болел, у него что-то было со спиной, насколько я помню. Общественность там помогала, к нему приезжали родственники. Но после этого контакт прервался, я не знаю, чем он занимался и в чем его обвиняют сейчас», - сообщил Чубаров.

«В 2016-2017 годах мы вызывали правоохранителей на комитет Верховной Рады, мы это все делали публично, разбирали. И им пришлось согласиться с тем, что все то, что им вменялось, это недоказуемо. Там был, по-моему, даже подброс оружия и тому подобные вещи», - пояснил Чубаров.

«Есть люди, которые активны в общественной жизни, и независимо от того, какие перипетии у них, они все время на виду. Руслан не был таким человеком, и по его проблеме ко мне пришли родственники, а потом и правозащитники. Не потому что он был какой-то деятель, а потому что в отношении него - и тогда это было очевидно - правоохранительные органы совершили подлог. Это было где-то в 2017-м году. Это было обыкновенное подтасованное дело. То дело закрыли, а после это я не следил за его жизнью», - добавил он.

Также, по словам Чубарова, в 2022 году Мейриев уехал из Украины. «Он говорит, я уже понимал, что мне здоровье уже не позволит [воевать], ему операцию на зрение делали в Киеве. У него была семья, он уехал в Финляндию с семьей. С 2024, почти два года он находится под стражей в Бельгии. Ему предъявляют, насколько я знаю, поездку в Сирию на основании фотографий. Он это отрицает», - заключила Газиева. По ее словам, дата нового заседания суда в Антверпене в апреле пока неизвестна.

