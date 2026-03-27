Сельчанин в Азербайджане получил ранения при взрыве мины

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В селе Юсифджанлы Агдамского района подорвался на мине местный житель, у него ампутирована нижняя голень левой ноги.

Как писал "Кавказский узел", в середине января 2026 года на территории села Гызылоба в Агдеринском районе сотрудник неправительственной организации, участвующей в разминировании, Эльвин Керимов подорвался на противопехотной мине, ему ампутировали ногу.

В селе Юсифджанлы Агдамского района Джейхун Аббасов 1985 года рождения подорвался на противопехотной мине на неочищенной от мин территории бывшей линии соприкосновения. В результате он получил ранение левой ноги, сообщило издание Oxu.Az.

Его друг Вугар Гулуев поделился деталями происшествия: "Он направлялся к собственному дому и буквально в нескольких шагах от ворот его двора прогремел взрыв. Я обращаюсь ко всем своим друзьям, знакомым и близким: пусть не ездят туда. Это село является одной из самых заминированных территорий Агдамского района", - заявил Гулуев.

Лечение пациента, у которого диагностирована травматическая ампутация нижней трети левой голени, продолжается, его состояние оценивается как среднетяжелое, заявили врачи в Бардинской центральной районной больницы.

По факту инцидента ведётся расследование в прокуратуре Агдамского района.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) сообщило, что в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенде, Лачине, Шуше, Физули, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 4963 противопехотные мины, 1861 противотанковая мина и 52392 неразорвавшихся боеприпаса, проинформировал "Азертадж".

После окончания 44-дневной войны (с 27 сентября по 9 ноября 2020 года) в Азербайджане 415 человек стали жертвами мин и неразорвавшихся боеприпасов (НРБ), из них 71 погиб, еще 344 получили ранения различной степени тяжести, говорится в публикации агентства Report от 26 декабря 2025 года.

"Противопехотные мины чаще всего приводят к ампутации нижних конечностей и тяжелым человеческим трагедиям. Все инциденты фиксируются в информационной системе агентства", - указал начальник отдела просвещения и работы с пострадавшими Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Рамиль Азизов.

Он также подчеркнул, что с 1991 года жертвами мин и неразорвавшихся боеприпасов стали более 3 400 граждан.

В Агдаме местные жители самовольно демонтируют столбы, предупреждающие о минной опасности, и используют эти территории для сельскохозяйственных работ, игнорируя минную опасность, рассказал 29 декабря BAKU TV сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Самир Гулиев. По его словам, на некоторых участках обнаруживаются извлеченные мины, сложенные в одном месте, эти действия могут представлять опасность и должны стать предметом разбирательства правоохранительных органов.

МИД Азербайджана сообщил в апреле 2025 года, что число жертв взрывов мин после 44-дневной войны 2020 года в Карабахе достигло 392. Общественные организации Азербайджана в августе 2023 года обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны. В мае 2024 года Евросоюз, который с 2020 года выделил Азербайджану на разминирование 10 миллионов евро, согласился увеличить до 14 миллионов евро финансовую помощь Баку для разминирования бывшей зоны карабахского конфликта.