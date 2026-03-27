06:51, 27 марта 2026

Сельчанин в Азербайджане получил ранения при взрыве мины

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В селе Юсифджанлы Агдамского района подорвался на мине местный житель, у него ампутирована нижняя голень левой ноги.

Как писал "Кавказский узел", в середине января 2026 года на территории села Гызылоба в Агдеринском районе сотрудник неправительственной организации, участвующей в разминировании,  Эльвин Керимов подорвался на противопехотной мине, ему ампутировали ногу. 

В селе Юсифджанлы Агдамского района Джейхун Аббасов 1985 года рождения подорвался на противопехотной мине на неочищенной от мин территории бывшей линии соприкосновения. В результате он получил ранение левой ноги, сообщило издание Oxu.Az.

Его друг Вугар Гулуев поделился деталями происшествия: "Он направлялся к собственному дому и буквально в нескольких шагах от ворот его двора прогремел взрыв. Я обращаюсь ко всем своим друзьям, знакомым и близким: пусть не ездят туда. Это село является одной из самых заминированных территорий Агдамского района", - заявил Гулуев.

Лечение пациента, у которого диагностирована травматическая ампутация нижней трети левой голени, продолжается, его состояние оценивается как среднетяжелое, заявили врачи в Бардинской центральной районной больницы.

По факту инцидента ведётся расследование в прокуратуре Агдамского района.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) сообщило, что  в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенде, Лачине, Шуше, Физули, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 4963 противопехотные мины, 1861 противотанковая мина и 52392 неразорвавшихся боеприпаса, проинформировал "Азертадж".

После окончания 44-дневной войны (с 27 сентября по 9 ноября 2020 года) в Азербайджане 415 человек стали жертвами мин и неразорвавшихся боеприпасов (НРБ), из них 71 погиб, еще 344 получили ранения различной степени тяжести, говорится в публикации агентства Report от 26 декабря 2025 года.

"Противопехотные мины чаще всего приводят к ампутации нижних конечностей и тяжелым человеческим трагедиям. Все инциденты фиксируются в информационной системе агентства", -  указал начальник отдела просвещения и работы с пострадавшими Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Рамиль Азизов.

Он также подчеркнул, что  с 1991 года жертвами мин и неразорвавшихся боеприпасов  стали более 3 400 граждан.

В Агдаме местные жители самовольно демонтируют столбы, предупреждающие о минной опасности, и используют эти территории для сельскохозяйственных работ, игнорируя минную опасность, рассказал 29 декабря  BAKU TV сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Самир Гулиев. По его словам, на некоторых участках обнаруживаются извлеченные мины, сложенные в одном месте, эти действия могут представлять опасность и должны стать предметом разбирательства правоохранительных органов.

МИД Азербайджана сообщил в апреле 2025 года, что число жертв взрывов мин после 44-дневной войны 2020 года в Карабахе достигло 392. Общественные организации Азербайджана в августе 2023 года обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны. В мае 2024 года Евросоюз, который с 2020 года выделил Азербайджану на разминирование 10 миллионов евро, согласился увеличить до 14 миллионов евро финансовую помощь Баку для разминирования бывшей зоны карабахского конфликта.

Новости
Бахруз Самедов. Фото: https://www.facebook.com/RadioVan.fm Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
14:39, 26 марта 2026
Бахруз Самедов пожаловался на ухудшение условий содержания
Башир Сулейманлы. Фото: https://vesti.az/xeber/socium/arestovany-basir-suleimanly-i-mamed-alpai-540232
08:45, 26 марта 2026
Азербайджанский правозащитник Сулейманлы заявил о давлении в СИЗО
Хоровлу. Фото: President.az https://ru.wikipedia.org/
15:53, 25 марта 2026
Сложности с трудоустройством стали препятствием для возвращения азербайджанцев в Карабах
Поезд с пшеницей. Фото: Report https://report.az/ru/vneshnyaya-politika/v-armeniyu-tranzitom-cherez-azerbajdzhan-otpravyat-rossijskuyu-pshenicu
11:04, 25 марта 2026
Поезд с российской пшеницей отправлен через Азербайджан в Армению
Вагоны с сельхозпродукцией. Фото: Report https://report.az/ru/biznes/iz-azerbajdzhana-v-armeniyu-otpravleny-rossijskie-udobreniya-i-grechka
10:34, 24 марта 2026
Новая партия сельхозпродукции отправлена через Азербайджан в Армению
Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
13:15, 26 марта 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Илия II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии. Фото http://www.patriarchia.ru/db/text/501320.html
14:08, 23 марта 2026
Илия II
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
14:09, 19 марта 2026
Апти Алаудинов
Справочник
БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Рамзан Кадыров, Никита Журавель, Адам Кадыров. Коллаж "Кавказского узла". Фото REUTERS/Sergei Karpukhin, grozny.tv,"Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/ Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео

Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Последние записи в блогах
Фото
08:48, 22 марта 2026
Ветер с Апшерона
ТМВ с Азербайджаном
Фото
09:10, 13 марта 2026
Ветер с Апшерона
Осуждение А. Гасымлы - главное событие недели
Фото
08:35, 7 марта 2026
Ветер с Апшерона
2
Если не КСИР ударил, то кто?
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Участники собрания на Руставели, 26 марта 2026 года. Фото: Mindia Gabadze / Publika
26 марта 2026, 22:58
Протестующие в Тбилиси потребовали освободить арестованных демонстрантов

Айшат Баймурадова. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
26 марта 2026, 18:47
Организацию похорон Баймурадовой взяло на себя следствие

Никита Журавель (в центре) в коридоре суда. Фото: СУ СКР по Волгоградской области
26 марта 2026, 15:38
Мать Журавеля отрицает получение от ФСИН данных о его местонахождении

Бахруз Самедов. Фото: https://www.facebook.com/RadioVan.fm Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
26 марта 2026, 14:39
Бахруз Самедов пожаловался на ухудшение условий содержания

Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
