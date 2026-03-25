Число запросов на отгрузку товаров в Иран через порт Махачкалы выросло на фоне войны

Спрос на отгрузку товаров в Иран через Махачкалинский торговый порт после начала военных действий в этой стране вырос. С начала марта было поставлено 50 тысяч тонн зерна.

С 1 по 22 марта 2026 года через Махачкалинский морской торговый порт в Иран экспортировали около 50 тыс. тонн зерна. В основном это кукуруза — 44,9 тысячи тонн, также отправлено 1,9 тысячи тонн ячменя, предназначенного для кормовых целей, и 2,8 тысячи тонн продовольственной сои, сообщило сегодня правительство Дагестана.

Продукция, которая отгружалась в Иран поступила из Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, КЧР и других регионов России.

Сотрудничество Махачкалинского морского торгового порта с Ираном развивается преимущественно в сегменте сухих грузов. Стратегия предприятия предусматривает строительство зернового терминала мощностью 1,5 миллиона тонн перевалки в год. Выход на полную мощность ожидается в 2028 году, говорится в сообщении.

Махачкалинский морской торговый порт зафиксировал увеличение обращений на грузоперевозки с Ираном, несмотря на продолжающиеся военные действия на Ближнем Востоке, сообщил генеральный директор порта Джамал Алиев.

"Несмотря на ведущиеся военные мероприятия на территории Ирана и вокруг Персидского залива, обращений с просьбой перевалить те или иные грузы стало больше", - процитировало его ТАСС.

Как писал "Кавказский узел", 20 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Дагестане специалисты трижды в день замеряют уровень радиации в связи с ситуацией в Иране. Ранее, 18 марта, стало известно, что снаряд попал на территорию иранской АЭС "Бушер". По данным "Росатома", удар был нанесен в районе первого блока АЭС, в результате чего был поврежден один из объектов, не связанных с ядерным циклом. Роспотребнадзор не сообщал, какие радиационные показатели фиксируются в Дагестане.

Дагестану не угрожает радиационное загрязнение в результате ударов по АЭС или центрам обогащения урана в Иране, но мониторинг уровня радиации в республике важен из-за близости других ядерных объектов, указали аналитики.

28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ".

