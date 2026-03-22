Эксперты исключили риски для Дагестана от ударов по иранской АЭС

Дагестану не угрожает радиационное загрязнение в результате ударов по АЭС или центрам обогащения урана в Иране, но мониторинг уровня радиации в республике важен из-за близости других ядерных объектов.

Как писал "Кавказский узел", 20 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Дагестане специалисты трижды в день замеряют уровень радиации в связи с ситуацией в Иране. Ранее, 18 марта, стало известно, что снаряд попал на территорию иранской АЭС "Бушер". По данным "Росатома", удар был нанесен в районе первого блока АЭС, в результате чего был поврежден один из объектов, не связанных с ядерным циклом. Роспотребнадзор не сообщал, какие радиационные показатели фиксируются в Дагестане.

Еще в июне 2025 года глава Роспотребнадзора поручила вести круглосуточный мониторинг радиационной обстановки в южной части Дагестана в связи в данными об утечке радиации в Иране. Днем ранее Израиль нанес удары по иранским ядерным и военным объектам, расположенным в разных регионах страны, в связи с чем появилась информация об аварии в центре обогащения урана в городе Натанзе в Иране.

Риски радиационного загрязнения в Дагестане в случае бомбардировки Бушерской АЭС или заводов по обогащению урана в Иране оценили для "Кавказского узла" российский физик, попросивший не публиковать его имя и место работы, руководитель проекта "Ядерные силы России" Павел Подвиг и востоковед Руслан Сулейманов.

По общему мнению экспертов, радиоактивное загрязнение в случае аварии на Бушерской АЭС не сможет преодолеть Кавказский хребет. При этом физик, говоривший на условиях анонимности, заметил, что вероятность поражения Бушерской АЭС существует, в том числе и потому, что станция изначально строилась без расчетов на военные действия.

Главная проблема – это работающий реактор

"Там стоит реактор ВВЭР-1000, советская разработка 1960-х. По официальным данным Росатома, максимум, что может выдержать защита реактора - это падение самолета весом до 5,7 тонны. Главная проблема - это работающий реактор. Если он будет поврежден, то из-за разницы в давлении и температуре с окружающим миром наружу будут выдавлены радиоактивные йод, цезий, стронций и еще почти две сотни элементов", - сказал специалист.

Он отметил, что при самом неблагоприятном сценарии до южных регионов России долетят лишь минимальные количества цезия и стронция, которые не превысят допустимых норм, но могут пострадать страны Южного Кавказа. "В количествах, значимых для сельского хозяйства, это может достичь Армении, Азербайджана, Грузии. Вряд ли это облако сможет переползти Кавказский хребет", - сказал физик.

По его словам, этот вариант можно исключить, если заглушить реактор, сделав так называемую "холодную остановку". "В этом случае температура и давление практически сравняются с температурой и давлением снаружи. И даже если контур реактора будет поврежден, заражена будет только территория на расстоянии нескольких километров. Бушерская АЭС производит только 2% электроэнергии Ирана, и потому ее остановка не приведет к катастрофе, но позволит локализовать возможную катастрофу", - подчеркнул эксперт.

Если это все разбомбить, то этот газ постепенно сконденсируется и осядет

Что касается заводов по обогащению урана в Фордо и Натанзе, то там, по его словам, вероятность масштабной катастрофы значительно меньше. "Во-первых, все это - на значительных глубинах под землей. Кроме того, в центрифугах уран обогащается в виде газообразного гексафторида. И если это все разбомбить, то этот газ постепенно сконденсируется и осядет на обломках оборудования или на полу. Это, конечно, тоже не очень хорошо - появится подземный ядерный могильник, тот же гексафторид может попасть в подземные воды. Но опять же, проблемы в этом случае возникнут только у местных жителей, и сколько-нибудь широко это не разойдется", - отметил специалист.

В то же время, по его мнению, мониторинг уровня радиации в Дагестане нужен постоянно, поскольку неподалеку находятся Ростовская АЭС и Армянская АЭС. "И при каких-то нехороших событиях там радионуклиды могут долететь и до Дагестана", - пояснил физик.

28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ". 4 марта МАГАТЭ заявило, что не обнаружило повреждений объектов, содержащих ядерные материалы, и что риска радиационного загрязнения нет.

В свою очередь Павел Подвиг считает маловероятным, что дело дойдет до ударов непосредственно по Бушерской АЭС. "Все-таки и США и Израиль понимают, что АЭС представляет собой объект повышенной радиационной опасности и удар по нему может привести к выходу радиоактивности. Я думаю, что вариант намеренного удара можно полностью исключить. Есть, конечно, вероятность случайного попадания, но в этом случае устроить радиационную аварию довольно сложно. Сам реактор защищен, случайно вывести из строя какую-то жизненно важную систему опять же сложно. Но, в принципе, можно себе представить цепочку событий, которая может привести к выбросу радиации. Я думаю, что в крайнем случае можно представить аварию по образцу той, что случилась в Фукусиме в 2011 году. Но это как совсем крайний случай", - сказал он.

Авария на атомной электростанции "Фукусима-1" в Японии произошла в марте 2011 года в результате цунами, вызванного землетрясением. Вода затопила территорию АЭС и вывела из строя оборудование. По данным специалистов, выброс радиоактивных материалов в итоге не превысил 20% от чернобыльского уровня. В 2013 году Всемирная организация здравоохранения заявила, что утечка радиации не приведет к заметному увеличению заболеваемости раком в регионе. О первой жертве радиационного облучения стало известно лишь в сентябре 2018 года, когда японские власти подтвердили смерть работника АЭС от рака легких, развившегося на фоне облучения, сообщило 11 марта 2026 года РБК.

Непосредственной угрозы здоровью эта радиоактивность, даже если она достигнет Дагестана, представлять не будет

Что касается мониторинга, то, если будет выброс, то станции могут зарегистрировать, в частности, изотоп цезия-137, указал Павел Подвиг. "Но нужно учитывать, что до Кавказа от Бушера довольно далеко, 1500 километров. В 2011 году радиоактивное облако не ушло дальше примерно сотни километров. К тому же все зависит, конечно, от направления ветра. Так или иначе, если облако будет двигаться в сторону Кавказа, то об этом будет известно за какое-то время [до его приближения]. Непосредственной угрозы здоровью эта радиоактивность, даже если она достигнет Дагестана, представлять не будет", - заявил он.

При этом Подвиг поддержал идею проведения мониторинга. "Но нужно понимать, что даже в случае удара или аварии [в Иране] в Дагестане причин для беспокойства нет", - подчеркнул специалист.

Пока об ущербе речи не идёт даже для самого Ирана

Востоковед Руслан Сулейманов отметил, что пока не видит радиационных угроз даже для самого Ирана. "В заявлении МАГАТЭ по поводу удара близ Бушерской АЭС не говорится о том, что есть угрозы экологической обстановке… И, судя по этому сообщению, удар был нанесён рядом с АЭС. Да, это нарушает правила эксплуатации АЭС и всё остальное. Но пока об ущербе речи не идёт даже для самого Ирана. О России, о других соседних странах речи вообще не идёт", - заявил он.

