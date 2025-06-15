Роспотребнадзор усилил радиационный контроль в Дагестане

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Круглосуточный мониторинг радиационной обстановки проводится в южной части Дагестана в связи в данными об утечке радиации в Иране.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил 13 июня о начале операции "Восстающий лев", направленной против иранской ядерной программы. Удары были нанесены по иранским ядерным и военным объектам, расположенным в разных регионах страны. Иран в ответ на удары Израиля начал проводить операцию "Правдивое обещание 3", нанося удары по военным целям в Израиле. 14 июня противостояние продолжилось, стороны обменивались ракетными ударами.

Главный государственный санитарный врач России Анна Попова дала поручение проводить круглосуточный мониторинг радиоактивной обстановки в южной части Дагестана, говорится в сообщении, опубликованном 14 июня в телеграм-канале республиканского управления ведомства.

Мониторинг проводится каждые два часа, он связан с данными об аварии в центре обогащения урана в городе Натанзе в Иране, работы проводятся в координации с Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева.

При этом ведомство отмечает, что в ходе мониторинга, проведенного в Дербенте, выяснилось, что радиационная обстановка в республике остается стабильной, превышения естественного гамма-фона местности, характерного для данной территории, не выявлено.

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