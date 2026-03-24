Суд в Махачкале частично удовлетворил иск Магомедова к МВД

Судья в Махачкале оценил в три тысячи рублей моральный вред, нанесенный главреду "Черновика" Магомеду Магомедову незаконным задержанием на пикете.

Как писал "Кавказский узел", 15 января 2024 года полицейские задержали и доставили в райотдел заместителя главреда "Черновика" Магомеда Магомедова, обвинив его в нарушении правил проведения одиночного пикета. Магомед Магомедов попытался провести в Махачкале одиночный пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева, но к нему присоединился другой пикетчик, и силовики заявили о нарушении правил одиночной акции. В отдел полиции к журналисту не пустили адвоката. Суд не нашел признаков правонарушения в действиях Магомедова, и журналист в тот же день был освобожден. В июле 2025 года Магомедов подал иск к МВД, потребовав компенсации за незаконное задержание.

До ноября 2024 года, когда апелляционный суд вынес решение по делу Абдулмумина Гаджиева, его коллеги регулярно проводили в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. Пикеты начались еще в июне 2019 года, когда журналист был задержан. Коллеги связывают преследование Гаджиева с тем, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда". Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Советский районный суд Махачкалы оценил в три тысячи рублей моральный вред, нанесенный главному редактору "Черновика" незаконным задержанием на пикете в январе 2024 года, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал"*.

Привлечение журналиста к административной ответственности после задержания на этом пикете признано незаконным. Решение о частичном удовлетворении гражданского иска Магомедова к МВД принял в конце февраля судья Михраб Адзиев. Сумма компенсации была снижена в 50 раз - главред "Черновика" требовал от ведомства 150 тысяч рублей.

В качестве ответчиков по иску и третьих лиц в процессе участвовали МВД России, МВД по Дагестану, отдел полиции по Советскому району Махачкалы и министерство финансов России. "В ходе рассмотрения дела судья Адзиев провел 10 судебных заседаний", - отмечается в публикации на сайте правозащитной организации.

Согласно решению суда, размер компенсации морального вреда был определен "с учетом характера нарушенных прав Магомедова, требований разумности и справедливости, а также конкретных обстоятельств". Юрист "Мемориала"* констатировал, что за незаконные аресты журналистов "суды присуждают весьма незначительные суммы компенсации морального вреда", - напомнив о вынесенных ранее решениях по делам Юлии Вишневецкой и Владимира Севриновского*.

По мнению юриста, существующая судебная практика по делам о незаконных задержаниях журналистов не учитывает все значимые обстоятельства. "Нарушение их прав было связано не только с ограничением и лишением свободы, но и повлекло невозможность в этот период заниматься дальнейшей профессиональной деятельностью. Сведения о задержании и привлечении к административной ответственности были распространены СМИ, что нанесло ущерб деловой репутации журналистов", - отмечается в комментариях.

Как писал "Кавказский узел", журналисты Юлия Вишневецкая и Владимир Севриновский* были задержаны 26 сентября 2022 года на месте акции протеста против мобилизации в Махачкале. В сентябре 2025 года Советский райсуд Махачкалы частично удовлетворил их иски - Вишневецкой была назначена компенсация в 10 тысяч рублей вместо 330, Севриновскому* - в одну тысячу вместо 200.

* внесены в российский реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.