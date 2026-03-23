20:35, 23 марта 2026

Продлен арест бывшего главы Ростова-на-Дону

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алексей Логвиненко будет находиться под стражей до 23 июня.

Как писал "Кавказский узел", Алексей Логвиненко воспользовался статьей 51 Конституции Российской Федерации и на допросах не дает показаний против себя.

Логвиненко был задержан 24 октября 2025 года, а затем арестован по подозрению в превышении полномочий (статья 286 УК РФ). Защита обжаловала арест, но Ростовский облсуд оставил в силе решение об аресте. 22 декабря стало известно, что Логвиненко стал подозреваемым и по второму уголовному делу о получении взятки. В тот же день ему продлили срок ареста на три месяца.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил арест бывшему главе администрации города Алексею Логвиненко. "Логвиненко была продлена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на три месяца, по 23 июня 2026 года включительно", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Ростовской области, которое цитирует ТАСС.

Следствие считает, что Логвиненко вопреки требованиям бюджетного законодательства привлек кредит коммерческого банка, что повлекло ущерб городскому бюджету в 47 миллионов рублей.

По данным источника "Коммерсанта-Ростов" в правоохранительных органах, представитель коммерческой фирмы через сотрудников муниципалитета передал господину Логвиненко 13 млн рублей. На полученные деньги экс-чиновник приобрел недвижимость.

Напомним, Алексей Логвиненко подал в отставку в январе 2025 года, пояснив, что уходит из-за состояния здоровья и новой работы.

Логвиненко был назначен на должность главы администрации Ростова-на-Дону в октябре 2019 года решением городской думы. В октябре 2021 года депутаты продлили его полномочия. Глава администрации часто подвергался критике в соцсетях, в том числе за работу с аварийным жилищным фондом, выдачу разрешений на застройку в зоне городских рощ. 

Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
