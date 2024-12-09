Ростовские активисты инициировали митинг в защиту Левобережной рощи

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Активисты в Ростове-на-Дону уведомили власти о планах провести митинг с требованием не допустить застройки Левобережной рощи и сделать ее природоохранной зоной. Мэрия нашла в уведомлении недочеты, активисты пообещали устранить их.

Как писал "Кавказский узел", с 30 ноября по 5 декабря петицию в защиту рощи на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону подписали более 3000 человек. Экологи и горожане уверены, что строительство многоэтажного ЖК на месте рощи приведет к усугублению экологических проблем и лишит жителей места для прогулок на природе в черте города.

Администрация Ростова-на-Дону нашла недочеты в уведомлении о проведении митинга, которое подали 4 декабря председатель общественной организации без образования юридического лица "Зелёный Союз" Роман Мильченко и зампредседателя этой организации Владимир Мильченко. Активисты планируют провести митинг для защиты Левобережной рощи от застройки и придания этой территории природоохранного статуса.

Митинг планируется проводить в течение пяти часов 15 декабря около центрального входа в парк имени Горького. Мероприятие предполагается "с использованием специальных звукоусиливающих технических средств и агитационной печатной продукции, транспорантов, с раздачей печатной и видеопродукции", говорится в уведомлении, копия которого есть в распоряжении «Кавказского узла».

Целью мероприятия указано «свободное выражение и формирование мнений, а также выдвижение требований и призыв по сохранению и защите от застройки Левобережной рощи, как средообразующего, экологически значимого природного объекта, придание данной территории с зелеными насаждениями природоохранного статуса». В ходе акции планируется также провести сбор подписей под обращением к президенту России.

В поданном уведомлении были "несоответствия с нормами закона о собраниях", сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации города. «Мы получили уведомление, рассмотрели его и предложили устранить несоответствия в уведомлении о проведении публичного мероприятия и подать новое уведомление, которое будет рассмотрено в срок, то есть в течение трех рабочих дней», - сказал он.

Подадим новое уведомление о проведении публичного мероприятия

Организатор митинга Роман Мильченко пообещал, что на днях администрация получит новое уведомление. «В ближайшее время мы устраним указанные несоответствия в уведомлении о проведении публичного мероприятия и подадим новое уведомление о проведении публичного мероприятия в соответствии с требованиями законодательства», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В свою очередь Владимир Мильченко считает, что митинг поможет небезразличным к роще жителям привлечь внимание властей к проблеме. «На территории рощи был субботник, и там [мэр Алексей] Логвиненко всем обещал, что здесь будет тихое место с минимальным благоустройством. Но вдруг мы узнаем, что они давно решили, что будет с этой территорией. Они четко понимали, что будут застраивать эту территорию. К чему был тот пафос, я не знаю», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Есть резонанс и недовольство планами застроить рощу

По его мнению, для отказа в проведении митинга нет оснований. «Я думаю, что власти одобрят, нет оснований для отказа. Возможно, будет предложение провести митинг в другом месте. Они, наверное, скажут, что территория напротив администрации будет занята в тот день. С другой стороны, деятельность любого мэра оценивается в том числе протестными движениями. Если есть протестные движения, то планка снижается. В этой связи есть опасения, что могут не разрешить. Но тем не менее им придется прислушаться к общественном мнению, поскольку есть резонанс и недовольство планами застроить рощу», - пояснил Владимир Мильченко.

Активистка движения "Горлеснадзор Ростов-на-Дону" Диана Джавадова сомневается в том, что власти разрешат проведение митинга. «Я думаю, что администрация не даст разрешения. А так любая публичная информация об этой зоне помогает обратить внимание на проблему. Она волнует всех горожан. Даже те, кто публично не высказываются, хотят иметь возможность дышать чистым воздухом. А естественный фильтр и барьер его загрязнения - это зеленые насаждения», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Диана Джавадова затруднилась спрогнозировать, наберется ли заявленное в уведомлении число участников митинга (100 человек). «Это непредсказуемо. Люди многие боятся выходить, время же сейчас сложное», - пояснила она.

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