Активисты выступили против застройки рощи в Ростове-на-Дону

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Петицию в защиту рощи на левом берегу Дона подписали более трех тысяч человек. Экологи и местные жители уверены, что строительство многоэтажного ЖК на месте рощи приведет к усугублению экологических проблем города и лишит местных жителей места для прогулок на природе в черте Ростова-на-Дону.

Как писал "Кавказский узел", в 2021 году активисты в Ростове-на-Дону проводили сбор подписей против строительства жилого комплекса на месте рощи на левом берегу Дона возле Ворошиловского моста. По их мнению, в городе и так не хватает зеленых насаждений, и строительство жилого комплекса вместо рощи на левом берегу Дона возле Ворошиловского моста нанесет урон экологии Ростова-на-Дону.

Петиция движения "Горлеснадзор Ростов-на-Дону" с требованием включить рощу на улице Шоссейной в зону защитных зеленых насаждений появилась на сайте Change.org 30 ноября и за короткое время привлекла к себе большое внимание как простых жителей, так и ростовских чиновников - на 15.20 мск 5 декабря под ней насчитывается 3113 подписей.

"Несмотря на обеспокоенность экологов, гидрогеологов, архитекторов существуют планы по застройке этой общественной территории, включая многоэтажное жилое строительство", - говорится в тексте петиции

Один из авторов петиции, активистка "Горлеснадзор Ростов-на-Дону" Диана Джавадова считает жизненно необходимым сохранение рощи.

«На самом деле это место важно не только для прогулок, хотя если вы проедете в ту сторону то поймете ,что сейчас это промзона и зеленые насаждения там просто обязательны ,с учетом того что Левый берег потерял значительную часть зеленой массы, а это территория поймы Дона ,мы уже видим что реке это не нравится!

"Роща - это защитная зона, в которой расположен ерик, но его упорно пытаются засыпать, что ничем хорошим не закончится. Конечно, это место для проживающих рядом - возможность прогулок и занятий спортом, мы совсем недавно имели ограничения по ковиду, а прогулочные зоны в рощах в таких случаях очень помогают пережить неприятные времена. И, да, это фактически последний нетронутый оазис защитных зеленых насаждений и часть водно-зеленого каркаса, который просто необходим нашему городу, ведь пыльные бури и повышение температур никуда не денутся, к сожалению», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Онат уверена, что неравнодушные жители Дона не позволят уничтожить рощу. "Результатом неграмотной градостроительной политики в последние годы на Дону стали масштабные подтопления. Ну а реакция властей не удивительна для нас, на ресурсе «Активный ростовчанин» получили отказ на запрос о размещении обращения"", - отметила она.

С точки зрения экологических условий для строительства роща не является подходящей территорией, уверена эколог Ирина Черкашина. "Вырубка огромного количества деревьев спровоцировала подъем грунтовых вод, вплоть до заболачивания некоторых территорий. Помимо этого роща нужна, поскольку дворов, в которых могли бы безопасно гулять молодые родители с колясками и маленькими детьми, тротуаров, по которым могли бы ходить люди в любой сезон, велодорожек для велосипедистов, практически нет", - сказала она «Кавказскому узлу».

По ее словам, жители фактически ведут борьбу за свое право иметь здоровую окружающую среду. "Наряду с правами и свободами, обеспечивающими правовое поле жизни граждан РФ, Конституция РФ обещает охранять наши экологические права, т.е. право на здоровую окружающую среду. Население вынуждено протестовать против вытеснения зеленых зон застройкой жилыми и промышленными объектами", - указала она.

Эколог Владимир Мильченко считает, что роща играет ключевую роль в экосистеме города. "Застраивать Ивовую рощу рядом с Ворошиловским мостом категорически нельзя, Центр города "умрёт". В центре города остался единственный воздушный коридор в створе Ворошиловского моста и Ворошиловского проспекта, через этот участок проходят очищаясь от злаковых аллергенов, степные ветра, попутно охлаждаясь через естественный кондиционер - реку Дон", - сказал он корреспонденту "Кавказскому узлу».

Жительница города Оксана Хлынина уверена в необходимости сохранения рощи.

"Это место прогулок, это единственная часть живой природы, и важно сохранить ее, а не уничтожать. В нашем городе не хватает зелёных ухоженных зон отдыха, для прогулок. Это пойменная территория, важно её сохранить, для улучшения экологической ситуации. С появлением нового губернатора, у нас больше шансов на сохранение рощи", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, власти в прошлом давали обещание сохранить рощу.

"Несколько лет назад я участвовала в сборе подписей за сохранение рощи на левом берегу. Было подано коллективное обращение, после которого состоялась встреча с Логвиненко, где были даны обещания. История продолжается», - отметила она.

Еще одна жительница города Инна Федорова подтверждает, что это единственное место прогулок для проживающих рядом.

"Да, почти единственная . Соседний парк сделали из ивовой рощи и похож он на поле для гольфа", - сказала она «Кавказскому узлу».

Павел Зайцев считает рощу "легкими Ростова-на-Дону". "Это кусок почти дикой природы, в ближайшем районе, недалеко от асфальтовых полей и плитки. Остатки "лёгких Ростова" с юга. Левый берег Дона пологий, при разливах, а главное "нагонной волне", то есть подъем уровня Дона при ветре со стороны Азова, - это буфер от затопления других участков. Если его застроить, то фундаменты и отсыпка грунтом, подъем уровня грунта, топить будет и другие части местности вокруг", - сказал житель города «Кавказскому узлу».

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