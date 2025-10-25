Алексей Логвиненко заключен под стражу
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Суд в Ростове-на-Дону заключил под стражу на два месяца бывшего главу администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, он подозревается в превышении должностных полномочий.
Как писал "Кавказский узел", глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подал в отставку в январе. Местные жители, собравшиеся у мэрии, возмутились тем, что их не пустили на заседание. Обстановка на входе в мэрию стала напряженной, в здание прибыла полиция. Логвиненко при этом пояснил, что уходит из-за состояния здоровья и новой работы.
Бывший глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко задержан 24 октября по подозрению в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ), пишет "Коммерсант".
Логвиненко, который был главой администрации Ростова-на-Дону с октября 2019 года по январь 2025 года, подозревается в том, что вопреки требованиям бюджетного законодательства привлек кредит коммерческого банка. Из-за этого ущерб городскому бюджету составил 47 миллионов рублей.
В тот же день Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал Логвиненко меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - до 23 декабря, информирует "Интерфакс".
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.