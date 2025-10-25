Алексей Логвиненко заключен под стражу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ростове-на-Дону заключил под стражу на два месяца бывшего главу администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, он подозревается в превышении должностных полномочий.

Как писал "Кавказский узел", глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подал в отставку в январе. Местные жители, собравшиеся у мэрии, возмутились тем, что их не пустили на заседание. Обстановка на входе в мэрию стала напряженной, в здание прибыла полиция. Логвиненко при этом пояснил, что уходит из-за состояния здоровья и новой работы.

Бывший глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко задержан 24 октября по подозрению в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ), пишет "Коммерсант".

Логвиненко, который был главой администрации Ростова-на-Дону с октября 2019 года по январь 2025 года, подозревается в том, что вопреки требованиям бюджетного законодательства привлек кредит коммерческого банка. Из-за этого ущерб городскому бюджету составил 47 миллионов рублей.

В тот же день Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал Логвиненко меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - до 23 декабря, информирует "Интерфакс".