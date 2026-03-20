Оставлены в силе решения о взыскании 84 миллиардов с владельцев затонувших близ Анапы танкеров

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решения судов о взыскании с владельцев потерпевших крушение близ Анапы танкеров более 84,9 миллиарда рублей за ущерб акватории моря.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2025 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Росприроднадзора к собственнику и фрахтователю одного из потерпевших крушение в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212", постановив взыскать с ООО "Каматрансойл" и ООО "Кама шиппинг" более 49 млрд 460 млн рублей за ущерб Черному морю. Все банковские счета этих компаний были арестованы. Собственник затонувшего в Керченском проливе танкера “Волгонефть-212” не смог оспорить решение о взыскании свыше 49 млрд рублей за ущерб, причиненный Черному морю. Владелец танкера "Волгонефть-239" подал жалобу в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа на решение суда, постановившего взыскать с компании в бюджет России 35,48 млрд рублей ущерба Черному морю.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил без удовлетворения кассационные жалобы ООО «Каматрансойл» и ЗАО «Волгатранснефть» на решения судов предыдущих двух инстанций: владельцы затонувших в Черном море судов «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» обязаны выплатить в общей сложности более 84,9 млрд рублей за ущерб акватории моря, сообщил Росприроднадзор на своем сайте.

В результате крушения танкеров в декабре 2024 года в акватории моря произошел разлив нефтепродуктов. Росприроднадзор рассчитал ущерб экологии от ЧП и предъявил требования владельцам судов.

Сумма рассчитанного вреда в отношении владельца танкера «Волгонефть-212» ООО «Каматрансойл» и фрахтователя судна ООО «Кама Шиппинг» составила около 49,5 млрд рублей, в отношении собственника «Волгонефть-239» ЗАО «Волгатранснефть» – около 35,5 млрд рублей. Ни одна из организаций добровольно вред не возместила, поэтому Служба обратилась с исками в суд, говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что Краснодарский краевой суд признал законной методику расчета, по которой Минприроды Кубани оценило в 34,2 миллиарда рублей нанесенный ЗАО "Волгатранснефть" ущерб животному миру после разлива мазута в Керченском проливе.