×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:52, 20 марта 2026

Оставлены в силе решения о взыскании 84 миллиардов с владельцев затонувших близ Анапы танкеров

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решения судов о взыскании с владельцев потерпевших крушение близ Анапы танкеров более 84,9 миллиарда рублей за ущерб акватории моря.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2025 года  Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Росприроднадзора к собственнику и фрахтователю одного из потерпевших крушение в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212", постановив взыскать с ООО "Каматрансойл" и ООО "Кама шиппинг" более 49 млрд 460 млн рублей за ущерб Черному морю. Все банковские счета этих компаний были арестованы.  Собственник затонувшего в Керченском проливе танкера “Волгонефть-212” не смог оспорить решение о взыскании свыше 49 млрд рублей за ущерб, причиненный Черному морю. Владелец танкера "Волгонефть-239" подал жалобу в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа на решение суда, постановившего взыскать с компании в бюджет России 35,48 млрд рублей ущерба Черному морю.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил без удовлетворения кассационные жалобы ООО «Каматрансойл» и ЗАО «Волгатранснефть» на решения судов предыдущих двух инстанций: владельцы затонувших в Черном море судов «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» обязаны выплатить в общей сложности более 84,9 млрд рублей за ущерб акватории моря, сообщил Росприроднадзор на своем сайте.

В результате крушения танкеров в декабре 2024 года в акватории моря произошел разлив нефтепродуктов. Росприроднадзор рассчитал ущерб экологии от ЧП и предъявил требования владельцам судов.

Сумма рассчитанного вреда в отношении владельца танкера «Волгонефть-212» ООО «Каматрансойл» и фрахтователя судна ООО «Кама Шиппинг» составила около 49,5 млрд рублей, в отношении собственника «Волгонефть-239» ЗАО «Волгатранснефть» – около 35,5 млрд рублей. Ни одна из организаций добровольно вред не возместила, поэтому Служба обратилась с исками в суд, говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что Краснодарский краевой суд признал законной методику расчета, по которой Минприроды Кубани оценило в 34,2 миллиарда рублей нанесенный ЗАО "Волгатранснефть" ущерб животному миру после разлива мазута в Керченском проливе.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Показать больше