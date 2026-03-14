Грузинская правозащитная организация заявила о вынужденном сокращении помощи

В условиях крайне тяжёлой ситуации с правами человека Ассоциация молодых юристов Грузии временно переходит на кризисный режим работы и продолжит оказывать правовую помощь только в направлении стратегического судебного производства, заявила сегодня организация.

Принятые с 2024 года законодательные поправки существенно сузили пространство для правозащитной деятельности, что отразилось и на работе Ассоциации молодых юристов Грузии. Соответственно, пришлось ограничить ряд важных направлений, в том числе программы, обеспечивавшие граждан бесплатной юридической помощью.

«Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) более 31 года служит конституционным интересам Грузии через защиту прав человека и верховенства закона. С момента основания и по сегодняшний день правозащитники АМЮГ оказали более 1,3 миллиона бесплатных юридических консультаций и услуг. Бесплатную юридическую помощь организация предоставляла людям в девяти регионах Грузии: Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Озургети, Зугдиди, Гори, Душети, Рустави и Телави. <...>Репрессивная среда вынудила значительную часть гражданских организаций полностью прекратить или резко сократить свою деятельность, а реальный риск уголовного преследования установил режим постоянного давления на их работу", - процитировало заявление организации "Новости Грузия".

Организация была вынуждена временно ограничить ряд важных направлений. "В том числе пострадали программы, обеспечивавшие граждан бесплатной юридической помощью, что фактически означает, что тысячи граждан больше не смогут получить ту поддержку, которую ежегодно получали в виде ежедневных бесплатных личных, телефонных или онлайн-консультаций, подготовки документов и процессуального представительства. В условиях крайне тяжёлой ситуации с правами человека Ассоциация молодых юристов Грузии временно переходит на кризисный режим работы и продолжит оказывать правовую помощь только в направлении стратегического судебного производства. Обладая 31-летним опытом и ответственностью перед обществом, организация также продолжит мониторинг ситуации с правами человека, документирование нарушений и публичное, чёткое и обоснованное реагирование на них», - говорится в заявлении.

"Кавказский узел" писал, что Ассоциация молодых юристов Грузии, в частности, подала в Европейский суд по правам человека уже две жалобы в связи с делом учредителя изданий Netgazeti и Batumelebi Мзии Амаглобели.

ЕСПЧ начал рассмотрение дела о массовых нарушениях тайны голосования на парламентских выборах 2024 года в Грузии, жалобу подала "Ассоциация молодых юристов Грузии. Организация также представляла в ЕСПЧ интересы пострадавших при разгоне акции протеста в Тбилиси в "ночь Гаврилова"Большая палата ЕСПЧ признала действия по разгону акции нарушением запрета бесчеловечного обращения, права на свободу собраний и свободу выражения мнения и обязала государство выплатить 26 заявителям 646 тысяч евро компенсаций.