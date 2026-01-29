В Ростовской области зафиксирована атака БПЛА
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Беспилотники сбиты в в Каменске-Шахтинском и Каменском районе, рапортовали власти.
Как писал "Кавказский узел", утром 28 января военные сбили два беспилотника в Астраханской области и один в Краснодарском крае.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в г. Каменске-Шахтинском и в Каменском районе", - написал губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале. О пострадавших людях он не сообщил.
В ночь на 29 января были уничтожены четыре беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в небе над Ростовской областью, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.
Напомним, что в ночь на 28 января были сбиты 24 беспилотника в Краснодарском крае, четыре в Астраханской области, по одному в Ростовской и Волгоградской.
