Главная   /   Лента новостей
06:44, 29 января 2026

В Ростовской области зафиксирована атака БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Беспилотники сбиты в в Каменске-Шахтинском и Каменском районе, рапортовали власти. 

Как писал "Кавказский узел", утром 28 января военные сбили два беспилотника в Астраханской области и один в Краснодарском крае.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в г. Каменске-Шахтинском и в Каменском районе", - написал губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале. О пострадавших людях он не сообщил.

В ночь на 29 января были уничтожены четыре беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в небе над Ростовской областью, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

Напомним, что в ночь на 28 января были сбиты 24 беспилотника в Краснодарском крае, четыре в Астраханской области, по одному в Ростовской и Волгоградской.

Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
