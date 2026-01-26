×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:28, 26 января 2026

Дагестанский чиновник заподозрен в махинациях с земельным участком

Сотрудник правоохранительных органов задерживает мужчину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Дагестане задержан экс-руководитель территориального управления Росимущества, подозреваемый в незаконной передаче земельного участка в аренду и собственность.

Задержан бывший руководитель территориального управления Росимущества в Дагестане, подозреваемый по части 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности), сообщает сегодня в своем телеграм-канале республиканское управление СКР.

По версии следствия, с 2021 по 2024 год чиновник принял незаконные решения о предоставлении земельного участка, находящегося в федеральной собственности, сначала в аренду, а затем в собственность гражданам, не имевшим лицензий на пользование недрами. "Что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства", - заявило ведомство.

По решению суда в доме подозреваемого проведён обыск, изъяты документы и электронные носители информации. "По результатам проведённых следственных действий фигурант задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - отчиталось управление.

Имя подозреваемого в сообщении не указано. Согласно публикациям в телеграм-канале территориального управления (ТУ) Росимущества в Дагестане, в 2023 году ведомство возглавлял Умахан Абакаров.

15 ноября 2021 года РИА «Дербент» сообщало, что ТУ Росимущества "в статусе врио возглавляет Умахан Абакаров, который пришел на смену Абдулпатаху Амирханову", ставшему премьер-министром Дагестана.

О том, что Умахан Абакаров покинул должность руководителя ТУ Росимущества в Дагестане, 9 сентября 2025 года сообщило издание "Дагестанская правда".

"Кавказский узел" писал, что по этой же уголовной статье был обвинен бывший врио мэра Махачкалы Магомед Сулейманов. По версии следствия, Сулейманов в 2016 году подписал постановление о передаче земельного участка по заниженной цене в собственность ОАО "Даггаз". На основании этого постановления участок кадастровой стоимостью свыше 96 миллионов рублей был продан.

Однако суд пришел к выводу, что у Сулейманова не было умысла и личной заинтересованности в продаже земельного участка, а решение о предоставлении участка он принял на законных основаниях. В результате 5 июля 2022 года суд полностью оправдал Сулейманова.

Оправдание Сулейманова возмутило главу Дагестана Сергея Меликова, который счел это решение противоречащим идеям справедливости и неизбежности наказания.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
09:29, 26 января 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
03:33, 26 января 2026
Три дома повреждены в Славянске-на-Кубани при атаке беспилотников
01:53, 26 января 2026
Восемь беспилотников сбиты над Ростовской областью
19:01, 25 января 2026
Два бойца из Дагестана убиты в военной операции
13:55, 25 января 2026
Двое военных из Астраханской области объявлены убитыми в боевых действиях
10:56, 25 января 2026
27 беспилотников сбиты в регионах ЮФО
Все события дня
Новости
Прохожие спасают ребенка из упавшего в канал автомобиля. Махачкала, 24 января 2026 года. Кадр видео, опубликованного в телеграм-канале "Вести Дагестан" https://t.me/dagvesti_05/4788
08:30, 26 января 2026
Реакция мэра Махачкалы на падение людей в канал возмутила пользователей Telegram
Магомед-Амин Алияров. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Хивского района от 24.01.26, https://t.me/mo_khivskiy/27215.
19:01, 25 января 2026
Два бойца из Дагестана убиты в военной операции
Прохожие спасают ребенка из упавшего в канал автомобиля. Махачкала, 24 января 2026 года. Кадр видео, опубликованного в телеграм-канале "Нетипичная Махачкала | Дагестан" https://t.me/official_atypical/40395
14:55, 25 января 2026
Очередное падение машины в канал Октябрьской революции вызвало вопросы к чиновникам
Беспорядки в Махачкале. Октябрь 2023 г. Фото: https://xakac.info/
07:02, 25 января 2026
Вдова подтвердила смерть в СВО осужденного по "аэропортовскому делу"
Беспорядки в аэропорту Махачкалы. Скриншот видео https://tvzvezda.ru/news/20231030194-GL1aM.html
23:21, 24 января 2026
Свидетели рассказали о нехватке силовиков в аэропорту Махачкалы в первые часы беспорядков
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Матери, разлученные с детьми. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Суды и обычаи: как на Кавказе матерей разлучают с детьми

Последние записи в блогах
Фото
13:00, 21 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
В Дагестане у главы района суд конфисковал 33 миллиона рублей
Фото
14:36, 9 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Экологическая катастрофа на Каспии 
Фото
13:43, 17 ноября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Житель Дагестана пытается через суд опровергнуть авторство фейка
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Миграционная тюрьма в Ежево, Хорватия. Фото: https://www.globaldetentionproject.org/
23 января 2026, 22:02
Уроженцы Северного Кавказа объявили голодовку в миграционной тюрьме в Хорватии

Четвертая по счету (третья временная) мемориальная табличка на доме Анны Политковской. ЗПЧ / Telegram
23 января 2026, 19:22
Четвертая по счету мемориальная табличка установлена на доме Политковской

Нурлан Гахраманлы. Фото: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1056897883125289&id=100064152602195&set=a.417287010419716 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
23 января 2026, 15:30
Семья Нурлана Гахраманлы встревожена его состоянием на фоне голодовки в СИЗО

Беженцы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
23 января 2026, 13:32
11 человек перевезены из Карабаха в Армению

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше