Дагестанский чиновник заподозрен в махинациях с земельным участком
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В Дагестане задержан экс-руководитель территориального управления Росимущества, подозреваемый в незаконной передаче земельного участка в аренду и собственность.
Задержан бывший руководитель территориального управления Росимущества в Дагестане, подозреваемый по части 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности), сообщает сегодня в своем телеграм-канале республиканское управление СКР.
По версии следствия, с 2021 по 2024 год чиновник принял незаконные решения о предоставлении земельного участка, находящегося в федеральной собственности, сначала в аренду, а затем в собственность гражданам, не имевшим лицензий на пользование недрами. "Что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства", - заявило ведомство.
По решению суда в доме подозреваемого проведён обыск, изъяты документы и электронные носители информации. "По результатам проведённых следственных действий фигурант задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - отчиталось управление.
Имя подозреваемого в сообщении не указано. Согласно публикациям в телеграм-канале территориального управления (ТУ) Росимущества в Дагестане, в 2023 году ведомство возглавлял Умахан Абакаров.
15 ноября 2021 года РИА «Дербент» сообщало, что ТУ Росимущества "в статусе врио возглавляет Умахан Абакаров, который пришел на смену Абдулпатаху Амирханову", ставшему премьер-министром Дагестана.
О том, что Умахан Абакаров покинул должность руководителя ТУ Росимущества в Дагестане, 9 сентября 2025 года сообщило издание "Дагестанская правда".
"Кавказский узел" писал, что по этой же уголовной статье был обвинен бывший врио мэра Махачкалы Магомед Сулейманов. По версии следствия, Сулейманов в 2016 году подписал постановление о передаче земельного участка по заниженной цене в собственность ОАО "Даггаз". На основании этого постановления участок кадастровой стоимостью свыше 96 миллионов рублей был продан.
Однако суд пришел к выводу, что у Сулейманова не было умысла и личной заинтересованности в продаже земельного участка, а решение о предоставлении участка он принял на законных основаниях. В результате 5 июля 2022 года суд полностью оправдал Сулейманова.
Оправдание Сулейманова возмутило главу Дагестана Сергея Меликова, который счел это решение противоречащим идеям справедливости и неизбежности наказания.
