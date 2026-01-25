Победа в суде не помогла дольщикам долгостроя в Нальчике заселиться в квартиры

Верховный суд Кабардино-Балкарии признал, что дольщики дома на улице Московской в Нальчике имеют право на получение квартир. Несколько семей вынуждены были заселиться в не введенный в эксплуатацию дом, но большинство ждут, когда застройщик закончит работы по отделке и в частности, установит лифт, хотя, по их словам, работы не ведутся.

Как писал "Кавказский узел", спустя несколько лет после покупки квартиры в строящемся доме дольщики не могут зарегистрировать право собственности из-за конфликта застройщика и инвестора. Иски сторон рассматриваются в судах, а власти устранились от ситуации, хотя около 90 семей могут лишиться квартир. В апреле 2025 года суд по требованию инвестора запретил регистрацию квартир в доме, а дольщики призвали власти Кабардино-Балкарии защитить интересы покупателей квартир. Инвестор многоквартирного дома на улице Московской в Нальчике одержал судебную победу над застройщиком и требует признать ничтожными договоры с дольщиками, которые приобрели более ста квартир. Застройщик отказывается от переговоров, поэтому иски поданы к покупателям жилья, заявила юрист.

Покупатели квартир в доме по улице Московская в Нальчике обратились в редакцию "Кавказского узла".

Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил в силе решение Нальчикского городского суда, которым инвестору Якубу Карданову было отказано в иске о признании договоров, заключенных дольщиками в ООО «Спецстрой», недействительными. Суд решил, что хотя они заключали договоры займа, по сути эти документы представляли собой договора долевого участия, а, стало быть, дольщики имеют право на получение своих квартир.

Как мы ранее сообщали, 92 человека в 2019-2020 годах приобрели квартиры в строящемся многоквартирном доме в Нальчике по улице Московская в ЖК "Орбита-дзюдо". Строительство дома ведет ООО "Спецстрой", застройщик Эдик Болотоков. В конце 2023 года в Нальчикский городской суд поступило исковое заявление от предпринимателя Якуба Карданова к ООО "Спецстрой", а также к дольщикам о признании договоров займа и соглашений об отступном недействительными и о применении последствий недействительности сделки. Якуб Карданов утверждает, что вложил в строительство дома 98 млн рублей, и в соответствии с заключенным с Болотоковым договором 60 процентов площади принадлежит ему.

Между тем дольщики по прежнему не имеют возможности оформить право собственности на свои квартиры, в связи с тем, что дом не введен в эксплуатацию, а застройщик ничего не предпринимает, чтобы достроит здание и ввести его в эксплуатацию.

При этом, как рассказали дольщики, 6-7 семей, те, кому негде жить, уже заселились в дом и проживают там.

Одна из дольщиц А. на условиях анонимности рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что застройщик Болотоков, по сути, бросил дом, и отказывается от исполнения своих обязательств.

«Он каким-то образом решает все вопросы с властями и ему все сходит с рук, хотя других застройщиков за меньшие нарушения подвергают уголовному преследованию. Уголовное же дело, возбужденное в отношении Болотокова по статье о незаконном привлечении денежных средств дольщиков после длившегося более двух лет процесса в Нальчикском суде в июле 2025 года было возвращено для дополнительного расследования. Дело тянут по непонятной нам причине", - сообщила она.

Дольщица сообщила, что ключи от квартир им всем отдали, однако провести ремонт многие не в состоянии.

"Там даже штукатурки нет– голый кирпич, нет межкомнатных перегородок, лифт не подключен, фасад не сделан. В связи с подорожанием стройматериалов, чтобы сделать ремонт и привести квартиру в более или менее надлежащее состояние требуются значительные средства, которыми большинство дольщиков не располагают", - отметила она.

"Нам подключили все коммуникации – электричество, свет и даже газ,но зимой в некоторых местах трубы отопления замерзли и лопнули из-за того, что отопление автономное, каждый его подключает в своей квартире, большинство же квартир, в которых никто не живет, не отапливаются», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" другая дольщица,

На восстановление труб, застройщик, по ее словам, собирал деньги с дольщиков. Кроме того, многим выставляет счета за газ. Одной семье выставил счет за газ в размере 220 тысяч рублей. При этом, в связи с тем, что лицевых счетов у дольщиков нет, деньги за коммунальные ресурсы требует сдавать ему лично.

Среди тех семей, которые заселились в дом, есть многодетная семья Аккаевых, мать-одиночка с ребенком, которая снимала жилье, но возможности платить дальше за съемную квартиру у нее не стало, и она заселилась в недостроенную квартиру. Сложнее тем, кто получил квартиру на верхних этажах, в связи с тем, что лифт не подключен.

Дольщик Юрий Тарлоев рассказал, что является пенсионером МВД, инвалидом второй группы. Квартира, которую он приобрел в этом доме – его единственное жилье.

"Я уже три года живу в этом доме. Сделал ремонт своими силами. Когда заселились, не было газа. Мне просто некуда было идти. Все, что у меня было, я вложил в эту квартиру. Больше у меня ничего нет», - сообщил он.

Дольщица Эмма Кушхова сообщила, что в «Орбита Дзюдо» у нее однокомнатная квартира, куда она не может заселиться, из-за того, что нет лифта.

"Застройщик должен монтажникам 500 тысяч рублей, он не хочет отдавать, поэтому они разобрали смонтированный лифт. Без лифта там на верхние этажи подниматься тяжело. Поэтому я не могу заселиться и продолжаю жить в арендованной квартире, за которую плачу ежемесячно 50 тысяч рублей", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокаты

"Мы выиграли спор в Нальчикском городском суде и в Верховном суде КБР, но это еще не конец. Карданов настроен идти дальше. Если кассационная инстанция оставит решение в силе, вопросы получения гражданами квартир снимутся, однако останутся вопросы достройки дома. Некоторые из тех, кто приобрел квартиры, уже живут в недостроенном доме. Следует сказать, что это незаконно, и за это могут оштрафовать как застройщика, так и заселившихся, потому что дом не введен в эксплуатацию. Застройщик не спешит его достраивать", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Виталий Кольченко, представляющий интересы дольщиков.

По словам адвоката Кольченко, параллельно продолжается арбитражный процесс, где будет определяться размер доли инвестора. Карданов утверждает, что вложил в строительство 98 миллионов рублей, но по бумагам получается только 63 млн, остальные деньги, говорит Кольченко, он вложил в другой строящийся дом ООО «Спецстрой».

Кроме того, из текста договора следует, что он был заключен в 2018 году, тогда как участок под строительство был сформирован только в 2019 году, то есть налицо заключение договора задним числом, указал адвокат

Юрист Фатима Карданова, представляющая интересы инвестора Якуба Карданова сообщила, что Карданов настроен решительно и готов обжаловать в ближайшее время решение суда в кассационной инстанции. Юрист считает, что дольщики при покупке квартир не были в нужной степени осмотрительны.

«Когда они покупали квартиры, кто-то из них отдавал деньги самому Болотокову, кто-то его жене, кто-то его дочери, хотя они должны были понимать, что так сделки не заключаются. Они должны были заключать не договора займа и соглашение об отступном, а договора долевого участия с внесением денег на эскроу-счета. А знали они закон или не знали, это не освобождает их от ответственности. Они же не картошку на базаре покупали, а квартиры", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Фатима Карданова заявила, что инвестора пытаются представить мошенником, поэтому для него доказать обратно – дело чести.

Карданова сообщила, что Болотоков к настоящему времени продал практически всю площадь дома, квартиры, коммерческие помещения, парковочные места. Непроданными остались лишь четыре квартиры.

Инвестора, по ее словам, это не устраивает. Стоимость этих четырех квартир не покрывает его вложения по ценам 2018 года.