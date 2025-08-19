Дольщики из Нальчика остались без правовой поддержки в споре застройщика с инвестором

Инвестор многоквартирного дома на улице Московской в Нальчике одержал судебную победу над застройщиком и требует признать ничтожными договоры с дольщиками, которые приобрели более ста квартир. Застройщик отказывается от переговоров, поэтому иски поданы к покупателям жилья, заявила юрист.

Как писал "Кавказский узел", спустя несколько лет после покупки квартиры в строящемся доме дольщики не могут зарегистрировать право собственности из-за конфликта застройщика и инвестора. Иски сторон рассматриваются в судах, а власти устранились от ситуации, хотя около 90 семей могут лишиться квартир. В апреле суд по требованию инвестора запретил регистрацию квартир в доме, а дольщики призвали власти Кабардино-Балкарии защитить интересы покупателей квартир.

Покупатели квартир в доме по улице Московская в Нальчике обратились в редакцию "Кавказского узла". 92 человека в 2019-2020 годах приобрели квартиры в строящемся многоквартирном доме в Нальчике по улице Московская в ЖК "Орбита-дзюдо". Строительство дома ведет ООО "Спецстрой", застройщик Эдик Болотоков. В конце 2023 года в Нальчикский городской суд поступило исковое заявление от предпринимателя Якуба Карданова к ООО "Спецстрой", а также к дольщикам о признании договоров займа и соглашений об отступном недействительными и о применении последствий недействительности соглашений.

Предприниматель Якуб Карданов, вложивший в строительство многоквартирного дома в Нальчике 98 млн рублей, оспорил решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарии о расторжении договора инвестирования по требованию застройщика, добившись его отмены. 16-й Апелляционный арбитражный суд отказал застройщику, ООО "Спецстрой", в расторжении инвестиционного договора с Кардановым, это постановление оставлено без изменений в последующих инстанциях.

В решении 16-го Апелляционного арбитражного суда говорится, что застройщик злоупотребил правом, начав продавать квартиры третьим лицам без согласования с инвестором. Карданов вплоть до 17 июля 2020 года финансировал строительство объекта, а первый договор займа с физическим лицом был заключен застройщиком 17 апреля 2020 года, за три месяца до внесения инвестором последнего платежа. "Фактически, застройщиком в одностороннем порядке принято решение об изменении условий договора", - указано в решении суда.

Суд отклонил доводы ООО "Спецстрой" о том, что подписание соглашений об отступном с физическими лицами не нарушает прав инвестора, так как за ним сохранены свободные квадратные метры. Застройщик не представил доказательств того, что объем оставшейся площади достаточен для того, чтобы исполнить обязательства перед инвестором, указал суд.

Дом на Московской улице предполагалось сдать в 2021 году. В судебных решениях зафиксировано, что степень готовности многоквартирного дома составляет 95%. С физлицами-дольщиками застройщик заключил 139 договоров займа с отступным в виде квартир, из них 112 - на жилые помещения.

Юрист Фатима Карданова, представляющая интересы инвестора, заявила, что "Якуб Карданов не намерен ущемлять права дольщиков, понимая, что люди вложили деньги, что многие из них уже сделали ремонт в квартирах".

"Но чтобы соблюсти баланс интересов, необходимо сесть с застройщиком за стол и обсудить создавшуюся ситуацию. Застройщик же уклоняется от обсуждения вопроса, пытаясь снять с себя ответственность", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Между тем, в производстве Нальчикского городского суда находится уголовное дело в отношении застройщика Болотокова, возбужденное по статье 200.3 УК РФ "Привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов". Юрист Карданова отметила, что "даже после возбуждения и передачи дела в суд, несмотря на наличие ареста, общество продолжило заключать договоры с физическими лицами".

Представитель инвестора также указала, что в производстве арбитражного суда и Нальчикского городского суда находится множество дел по иску Якуба Карданова к ООО "Спецстрой" с требованием сверки по инвестиционному договору, а также по искам Карданова к дольщикам о признании их договоров займа и соглашений об отступном ничтожными. «Всех этих гражданских дел, не было бы если бы застройщик желал урегулировать споры путем переговоров с инвестором. Все зависит от него", - заключила Фатима Карданова.

