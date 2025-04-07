Дольщики из Нальчика потребовали от властей защитить их интересы

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Суд по требованию инвестора многоквартирного дома на улице Московской в Нальчике запретил регистрацию квартир в нем, дольщики опасаются, что могут лишиться жилья из-за судебных тяжб. Они призвали власти Кабардино-Балкарии принять меры по защите интересов покупателей квартир.

Как писал "Кавказский узел", спустя несколько лет после покупки квартиры в строящемся доме дольщики не могут зарегистрировать право собственности из-за конфликта застройщика и инвестора. Иски сторон рассматриваются в судах, а власти устранились от ситуации, хотя около 90 семей могут лишиться квартир, возмутились покупатели жилья.

Покупатели квартир в доме по улице Московская в Нальчике обратились в редакцию "Кавказского узла". 92 человека в 2019-2020 годах приобрели квартиры в строящемся многоквартирном доме в Нальчике по улице Московская в ЖК "Орбита-дзюдо". Строительство дома ведет ООО "Спецстрой", застройщик Эдик Болотоков. В конце 2023 года в Нальчикский городской суд поступило исковое заявление от предпринимателя Якуба Карданова к ООО "Спецстрой", а также к дольщикам о признании договоров займа и соглашений об отступном недействительными и о применении последствий недействительности соглашений. Пользователи WhatsApp* могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Арбитражный суд Кабардино-Балкарии по иску предпринимателя Якуба Карданова 2 апреля запретил регистрацию квартир в строящемся многоквартирном доме. Запрет наложен до разрешения спора между предпринимателем Кардановым и ООО "Спецстрой" по вопросу доли первого в объекте незавершенного строительства – МКД, следует из опубликованного на сайте суда определения о принятии обеспечительных мер.

О том, что сейчас происходит вокруг этого дела, рассказали дольщики, 5 апреля, собравшись прямо в вестибюле недостроенного здания.

Нам пришлось через суд добиваться, чтобы наши договоры были признаны договорами долевого участия. Некоторые иски дольщиков суд удовлетворил, некоторым отказал, а у некоторых иски еще не рассмотрены

Дольщица Жанна Хамдохова приобрела права на квартиру в 2020 году на основании договора займа и соглашения об отступном.

"На тот момент, когда мы приобретали квартиры, этот дом строился интенсивно, без задержек, казалось, все хорошо. Вдруг в 2022 году нас поставили перед фактом, что договоры неправильные. Не договоры займа и соглашение об отступном надо было заключать, а договоры долевого участия. Нам пришлось через суд добиваться, чтобы наши договоры были признаны договорами долевого участия. Некоторые иски дольщиков суд удовлетворил, некоторым отказал, а у некоторых иски еще не рассмотрены", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Неожиданным для дольщиков, по словам Жанны Хамдоховой, стало также то, что в 2022 году Якуб Карданов заявил, что заключил инвестиционный договор с застройщиком Болотоковым. Одним из пунктов этого договора, как он утверждает, является запрет на продажу квартир в строящемся доме без ведома инвестора.

"Карданов заявил, что вложил в строительство спорного дома 98 миллионов рублей. Он ссылается на договор, который якобы был заключен в 2018 году, пояснила дольщица

"Между тем выяснилось, что в 2018 году предмет договора, а именно земля, на которой был построен этот дом, не имела кадастрового номера. То есть предмета инвестиционного договора, как такового, в 2018 году не было. Сам договор был оформлен ненадлежащим образом: страницы не прошиты, не подписаны", - рассказала Хамдохова.

По ее мнению, в таком договоре любую страницу можно заменить. "Кроме того, сам застройщик утверждает, что ограничений его прав на продажу квартир в этом доме не было. Из этого следует, что такой договор он не подписывал", - заключила дольщица.

Кроме того, Жанна Хамдохова подвергла сомнению, что Карданов, как он утверждает, не знал о том, что в течение трех лет в этом доме продавались квартиры.

"Он сказал, что деньги, которые он инвестировал в строительство дома, занял у друзей и родственников. Как человек, занявший 98 миллионов рублей, будучи инвестором, проживая в городе Нальчике, мог не знать о том, что в течение трех лет в этом доме продавались квартиры? Это за пределами здравого смысла", - возмутилась Хамдохова.

Она показала фотографию расположенного рядом с домом билборда с объявлением о продаже квартир, который висел в 2019-2020 годах. По ее словам, не заметить рекламный щит было невозможно. "И Карданов заявляет, что он об этом ничего не знал", - подчеркнула она.

Дольщица рассказала, что Карданов подал иск в суд, требуя признать договоры дольщиков недействительными. "Зачем он это делает? Чтобы лишить нас права на квартир. Суд длится уже больше года, а вопрос по существу до сих пор не рассмотрен, потому что судьи один за другим берут самоотвод", - сообщила она.

Хамдохова рассказала, что одновременно в Арбитражном суде идет другой процесс, где Карданов представил результаты экспертизы, в которой намеренно, как считают дольщики, занижены расходы на строительство дома и завышен размер прибыли, которую можно получить от реализации квартир.

По ее мнению, это делается для того, чтобы Карданов смог на вложенные 98 миллионов рублей затребовать 60% от всей площади дома. В Арбитражных процессах дольщики, по их словам, выступают в качестве свидетелей, их не допускают ни в качестве третьих лиц, ни в качестве заинтересованной стороны, хотя они вкупе внесли в строительство дома 360 миллионов рублей, в четыре раза больше, чем Карданов.

Дольщики опасаются, что суд решит вопрос в пользу Карданова. "Есть вероятность, что Карданов завладев незаконным судебным решением, лишит нас жилья в этом доме", - опасается Жанна Хамдохова.

Все, что у меня было, я вложил в эту квартиру. Больше у меня ничего нет

Дольщик Юрий Тарлоев рассказал, что является пенсионером МВД, инвалидом второй группы. Квартира, которую он приобрел в этом доме – его единственное жилье.

"Я уже три года живу в этом недостроенном доме – без газа. Мне просто некуда идти. Все, что у меня было, я вложил в эту квартиру. Больше у меня ничего нет. Я сам пенсионер, у меня дети, скоро внуки пойдут. Я не знаю, что мне делать. Карданов какие-то деньги вложил, но мы, дольщики, тоже вложили, мы тоже инвесторы. Если он около 100 миллионов вложил, мы все вместе вложили около 400 миллионов", - подчеркнул пенсионер.

Застройщик дистанцировался от участия в судебных процессах. Инвестор каким-то чудесным образом выигрывает все суды

Юсуп Бозиев считает, что сложившаяся ситуация связана с ростом цен на жилье.

"И застройщик, и инвестор поняли, что они не добирают ту сумму, на которую изначально рассчитывали, и тогда они начали предъявлять друг другу претензии и требовать друг у друга официальные документы, отчеты и прочее. В итоге инвестор подал на застройщика в суд. Суть не в том, что у них какие-то принципиальные разногласия. На самом деле все завязано на деньгах, проще говоря, им стало жалко эти квартиры, которые они продали, и пытаются "выплыть" за счет дольщиков. Застройщик дистанцировался от участия в судебных процессах. Инвестор каким-то чудесным образом выигрывает все суды. Была проведена экспертиза, в соответствии с которой цена на квартиры на момент их приобретения, на 2019 -2021 годы завышена на 15 тысяч рублей за квадратный метр", - рассказал он.

"Самое оптимальное решение вопроса, на мой взгляд, сесть этим двум людям – застройщику и инвестору – и переписать договор таким образом, чтобы он никак не затрагивал интересы дольщиков. Но они под различными предлогами саботируют эту инициативу", - рассказал Юсуп Бозиев.

Известный в Нальчике педагог Роберт Газарян – еще один дольщик спорного дома, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что обращался к руководству республики с просьбой принять меры по разрешению данной конфликтной ситуации. Его письма были перенаправлены – одно в администрацию Нальчика, второе в министерство строительства и ЖКХ.

"Уполномоченные органы Кабардино-Балкарии держат вопрос под контролем, воздействуя на застройщика в правовом поле с целью недопущения ущемления прав граждан, участников строительства жилого дома, а также исполнением обязательств, согласно договора о комплексном развитии территории", - говорится в ответе из администрации Нальчика.

"По результатам рассмотрения застройщику ООО "Спецстрой" в лице Болотокова Э.В. рекомендовано с целью реализации прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирного дома, до конца текущего (2024) года завершить строительство объекта капитального строительства и сдать в эксплуатацию с последующей передачей жилых помещений в собственность граждан", - ответило министерство строительства и ЖКХ Кабардино-Балкарии.

Роберт Газарян пояснил, что в системе управления есть такое понятие, как КИП – контроль за исполнением поручений.

"Я не знаю, есть ли у главы республики такая служба. Контролируются ли поручения, которые дает глава или его администрация? Но им следует учесть, что в такое тяжелое для страны время, как сейчас, особенно важно, чтобы власть пользовалась доверием населения. Если вы свои поручения, свои резолюции превращаете в бумажки, о каком доверии может идти речь. Пожалуйста, - обращаюсь к нашим властям, - задумайтесь над этим. От этого зависит судьба большого количества людей. Все они страдают от того, что два человека не могут поделить деньги", - сказал Роберт Газарян.

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