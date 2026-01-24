Кассационный суд оставил в силе решение о пожаре на Театральном спуске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденный по делу о пожаре на Театральном спуске в Ростове-на-Дону один из руководителей электросетей Павел Трунов не смог обжаловать в кассационном порядке приговор.

Как писал "Кавказский узел", 14 октября 2024 года суд в Ростове-на-Дону признал Павла Трунова виновным и приговорил к ограничению свободы на два года и два месяца, но освободил от наказания в связи с истечением срока давности. В марте 2025 года апелляционная инстанция не удовлетворила жалобу потерпевшей на приговор Трунову.

Обвинения по делу о пожаре на Театральном спуске были предъявлены бывшей замглавы Пролетарского района Марине Беляевой, начальнику Восточного РЭС, филиала ОАО "Донэнерго" "Ростовские городские электрические сети" Павлу Трунову и сотруднику этой компании Игорю Безземельному. Беляева в 2023 году добилась прекращения уголовного преследования в связи с истечением срока давности, Игорь Безземельный умер от рака. Павел Трунов настаивал на своей невиновности. Следствие отказалось рассматривать доказательства поджога и базировало уголовное дело на версии о коротком замыкании, заявил он в последнем слове.

Четвертый кассационный суд в Краснодаре оставил без изменений решения нижестоящих судов по уголовному делу о пожаре на Театральном спуске в Ростове-на-Дону, пишет 23 января Donnews.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

Решение Пролетарского районного суда в апелляционном, а затем кассационном порядке обжаловал Павел Трунов и его адвокаты. Защита настаивала на недоказанности вины, отрицала версию короткого замыкания и усомнилась в достоверности подсчитанного ущерба. Судебная коллегия кассационного суда, однако, не нашла оснований для отмены или изменения судебных решений, кассационные жалобы остались без удовлетворения.