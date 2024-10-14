Суд освободил Павла Трунова от наказания по делу о пожаре на Театральном спуске

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Последний фигурант дела о пожаре на Театральном спуске в Ростове-на-Дону в 2017 году Павел Трунов освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.

Как писал "Кавказский узел", по делу о пожаре на Театральном спуске в Ростове-на-Дону, когда один человек погиб и 58 пострадали, обвинения в халатности были предъявлены бывшей замглавы Пролетарского района Марине Беляевой, которая, по версии следствия, не проконтролировала выявление несанкционированных свалок, а также руководителю филиала ОАО "Донэнерго" "Ростовские городские электрические сети" Павлу Трунову и старшему мастеру производственного участка этой компании Игорю Безземельному - они обвиняются в причинении смерти по неосторожности и уничтожении или повреждении имущества. Беляева в августе 2023 года обратилась с ходатайством о прекращении в отношении ее уголовного дела в связи с истечением срока давности, ходатайство было удовлетворено. Игорь Безземельный умер от рака. Судиться продолжил Павел Трунов, который настаивает на своей невиновности, так как в противном случае ему придется выплачивать многомиллионную компенсацию. 8 сентября прокурор во время прений предложила освободить обвиняемых.

Следствие отказалось рассматривать доказательства поджога, который стал причиной пожара на Театральном спуске в Ростове-на-Дону в 2017 году, подогнав уголовное дело под версию о коротком замыкании, заявил обвиняемый Павел Трунов в последнем слове.

Сегодня Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону огласил решение по делу. "Суд постановил признать Павла Трунова виновным <…> назначить ему ограничение свободы сроком на 2 года 2 месяца, <...> освободить Трунова от наказания в связи с истечением срока давности", - приводит слова судьи ТАСС.

21-22 августа 2017 года на Театральном спуске в Ростове-на-Дону сгорел жилой квартал. Было уничтожено и повреждено 125 частных домов и 39 квартир в восьми многоэтажных домах, потерпевшими признаны более 700 человек. Один человек погиб, семь были госпитализированы. Причиной пожара, по версии следствия, стало короткое замыкание на ЛЭП, однако погорельцы и адвокаты обвиняемых уверены, что квартал подожгли. В декабре 2020 года ростовские погорельцы обратились за помощью в получении компенсаций к президенту Владимиру Путину. Некоторые погорельцы так и не получили помощи от властей, так как у них есть иная жилплощадь, однако они утверждают, что жить там невозможно.

Материалы о пожаре в Ростове-на-Дону и его последствиях "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ростов: пожар или поджог?". В разделе "Видео" размещен также видеоролик "Пожар в Ростове-на-Дону: "до основанья, а затем...".

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