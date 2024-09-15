Обвиняемый заявил о нарушениях при расследовании пожара на Театральном спуске

15 сентября 2024, 02:38

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Следствие отказалось рассматривать доказательства поджога, который стал причиной пожара на Театральном спуске в Ростове-на-Дону в 2017 году, подогнав уголовное дело под версию о коротком замыкании, заявил обвиняемый Игорь Трунов в последнем слове.

Как писал "Кавказский узел", по делу о пожаре на Театральном спуске в Ростове-на-Дону обвинения в халатности предъявлены бывшей замглавы Пролетарского района Марине Беляевой, которая, по версии следствия, не проконтролировала выявление несанкционированных свалок, а также руководителю филиала ОАО "Донэнерго" "Ростовские городские электрические сети" Павлу Трунову и старшему мастеру производственного участка этой компании Игорю Безземельному - они обвиняются в причинении смерти по неосторожности и уничтожении или повреждении имущества. Беляева в августе 2023 года обратилась с ходатайством о прекращении в отношении ее уголовного дела в связи с истечением срока давности, ходатайство было удовлетворено. Игорь Безземельный умер от рака. Судиться продолжил Павел Трунов, который настаивает на своей невиновности, так как в противном случае ему придется выплачивать многомиллионную компенсацию. 8 сентября прокурор во время прений предложила освободить обвиняемых.

В Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону завершились прения сторон по делу о масштабном пожаре на Театральном спуске в 2017 году. С последним словом выступил обвиняемый начальник Восточного РЭС филиала ОАО "Донэнерго" Ростовские городские электрические сети Павел Трунов, пишет 14 сентября Donday.ru.

Трунов отказался признать вину, заявив, что аварии на линии электросетей, которая могла стать причиной пожара, не было. По его словам, вина "объективно не установлена", что подтверждают "как фактические обстоятельства, так и допросы свидетелей".

Обвиняемый утверждает, что отсутствие аварии доказано документально, но следствие не захотело их слушать и "подогнало уголовное дело по версию якобы имевшегося короткого замыкания, практически не расследовав версию о поджоге".

Адвокат Трунова также заявил, то обвинение не доказало факт того, что пожар произошел из-за короткого замыкания. По словам защиты, в материалах уголовного дела представлены многочисленные доказательства того, что пожар произошел из-за поджога. "Об этом свидетельствуют показания потерпевших и заключения экспертов, которые обнаружили в очаге возгорания следы легковоспламеняющихся жидкостей", - приводит его слова издание.

Решение по делу планируется огласить 14 октября.

21-22 августа 2017 года на Театральном спуске в Ростове-на-Дону сгорел жилой квартал. Было уничтожено и повреждено 125 частных домов и 39 квартир в восьми многоэтажных домах, потерпевшими признано более 700 человек. Один человек погиб, семь были госпитализированы. Причиной пожара, по версии следствия, стало короткое замыкание на ЛЭП, однако погорельцы и адвокаты обвиняемых уверены, что квартал подожгли. В декабре 2020 года ростовские погорельцы обратились за помощью в получении компенсаций к президенту Владимиру Путину. Некоторые погорельцы так и не получили помощи от властей, так как у них есть иная жилплощадь, однако они утверждают, что жить там невозможно.

Материалы о пожаре в Ростове-на-Дону и его последствиях "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ростов: пожар или поджог?". В разделе "Видео" размещен также видеоролик "Пожар в Ростове-на-Дону: "до основанья, а затем...".

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