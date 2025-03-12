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09:40, 12 марта 2025

Оставлен в силе приговор по делу о пожаре на Театральном спуске

Пожар в центре Ростова-на-Дону. Август 2017 г. Фото со страницы instagram.com/henry_boatman/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционная инстанция не удовлетворила жалобу потерпевшей на приговор одному из руководителей Ростовских электросетей по делу о пожаре на Театральном спуске.

Как писал "Кавказский узел", 14 октября 2024 года суд в Ростове-на-Дону признал Павла Трунова виновным и приговорил к ограничению свободы на два года и два месяца, но освободил от наказания в связи с истечением срока давности.

Обвинения по делу о пожаре на Театральном спуске были предъявлены бывшей замглавы Пролетарского района Марине Беляевой, начальнику Восточного РЭС, филиала ОАО «Донэнерго» «Ростовские городские электрические сети» Павлу Трунову и сотруднику этой компании Игорю Безземельному. Беляева в 2023 году добилась прекращения уголовного преследования в связи с истечением срока давности, Игорь Безземельный умер от рака. Павел Трунов настаивал на своей невиновности. Следствие отказалось рассматривать доказательства поджога и базировало уголовное дело на версии о коротком замыкании, заявил он в последнем слове.

Ростовский облсуд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор по делу о пожаре на Театральном спуске и оставил в силе приговор Пролетарского райсуда, сообщило 11 марта 161.ru.

Апелляционные жалобы были направлены в интересах Павла Трунова, а также Игоря Безземельного, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью. Кроме того, несогласие с приговором выразил представитель одной из потерпевших, пишет "Коммерсант".

Напомним, в августе 2017 года на Театральном спуске в Ростове-на-Дону сгорел жилой квартал. Один человек погиб и 58 пострадали, было уничтожено и повреждено 125 частных домов и 39 квартир в восьми многоэтажных домах. Потерпевшими былипризнаны более 700 человек.

Причиной пожара, по версии следствия, стало короткое замыкание на ЛЭП, однако погорельцы и адвокаты обвиняемых уверены, что квартал подожгли. В декабре 2020 года погорельцы обратились за помощью в получении компенсаций к Путину. Некоторые так и не получили помощи от властей, так как у них есть иная жилплощадь, однако они утверждали, что жить там невозможно.

Материалы о пожаре в Ростове-на-Дону и его последствиях "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Ростов: пожар или поджог?".

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Автор: "Кавказский узел"

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