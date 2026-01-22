Родные погибших в Карабахе бойцов потребовали встречи с Пашиняном

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Родственники похороненных в Нагорном Карабахе бойцов добиваются эксгумации их тел и доставки в Армению для перезахоронения, однако все письма, адресованные премьер-министру страны, перенаправляются в другие структуры. Родные бойцов на акции у здания правительства потребовали личной встречи по этому вопросу с Николом Пашиняном.

"Кавказский узел" также писал, что участница одиночного пикета призвала власти Армении и прокуратуру ускорить ее судебную тяжбу с изготовителем надгробия для могилы сына, погибшего в Карабахе в 2023 году. Представители властей отказались вмешиваться в судебный спор.

У здания правительства Армении собрались родственники погибших военнослужащих, похороненных в Нагорном Карабахе. Они требуют эксгумации и доставки тел своих родственников в Армению.

"Мы занимаемся этим вопросом с первого дня нашего прибытия в Армению, мы обращались во все ведомства, в Красный Крест, мы направляли письма премьер-министру, мы обращались к сотрудникам, оттуда нас перенаправили в Министерство иностранных дел, а там сказали, что этот вопрос не в их компетенции", — приводит News.Am слова Беллы Галстян, сестры погибшего солдата Сасуна Аванесяна.

По словам участников протеста, письма, адресованные премьер-министру Николу Пашиняну, пересылаются в Службу национальной безопасности, но встреча с главой СНБ не удается. "Зачем вы отправляете наши письма в СНБ? Мы прекрасно понимаем, что такой вопрос нельзя решить без главы страны. По крайней мере, нам удалось встретиться с бывшим главой СНБ Абазяном, он сказал, что этот вопрос находится в центре их внимания, а с новоназначенным главой Симоняном мы не можем встретиться, говорят, у него очень плотный график", — сказала Белла Галстян.

Участники протеста передали в канцелярию премьер-министра еще одно письмо с требованием встречи с Николом Пашиняном.

Один из участников протеста заявил, что если на этот раз они не получат внятного ответа на свое письмо, родственники погибших военнослужащих проведут сидячую акцию у здания правительства на следующей неделе, говорится в публикации.

Напомним, 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

После исхода армянского населения из Нагорного Карабаха там осталось не более 40 жителей, в том числе этнических армян, заявил 14 октября 2023 года бывший госминистр Артак Бегларян. Ранее, 2 октября 2023 года, миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле". К началу сентября 2024 года в регионе оставались 14 армян. Одна из последних армянских жительниц Карабаха, 70-летняя Вера Агасян, умерла в конце октября 2024 года.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.