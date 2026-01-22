Жильцам поврежденных в Новой Адыгее домов разрешено вернуться в квартиры

Оцепленным остается один дом, получивший наиболее сильные повреждения.

Как писал "Кавказский узел", части человеческого тела обнаружены на месте атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района. Для установления их принадлежности, а также количества погибших назначены генетические экспертизы.

В ночь с 20 на 21 января в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района в результате атаки БПЛА был поврежден многоэтажный дом. Ранения получили 13 человек, в том числе двое детей, девять из них были госпитализированы. Жильцы дома были эвакуированы в пункт временного размещения на территории базы отдыха "Шапсуг".

Власти Тахтамукайского района Адыгеи разрешили части жильцов поврежденных в результате ночной атаки БПЛА жилых домов вновь заселиться в свои квартиры, сообщил глава районной администрации Аскер Савв.

"Следственный комитет частично завершил осмотр места ЧС, и мы приняли решение: в тех домах, где находиться безопасно, дать возможность желающим вернуться в свои квартиры. В некоторых нет остекления, но оконные проемы будут временно закрыты до полноценного ремонта. Во всех этих домах работают системы жизнеобеспечения", - написал Савв в своем телеграм-канале 21 января.

По его данным, оцепленным остается один дом, получивший наиболее сильные повреждения. "Будут проводиться работы по оценке его несущей способности и определению дальнейших действий", - уточнил глава Тахтамукайского района.

Всего в ауле Новая Адыгея 12 многоквартирных домов получили повреждения фасадов и остекления. "Некоторые квартиры получили значительные повреждения", - написал глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале.