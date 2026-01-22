×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
08:20, 22 января 2026

Жильцам поврежденных в Новой Адыгее домов разрешено вернуться в квартиры

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оцепленным остается один дом, получивший наиболее сильные повреждения.

Как писал "Кавказский узел", части человеческого тела обнаружены на месте атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района. Для установления их принадлежности, а также количества погибших назначены  генетические экспертизы.

В ночь с 20 на 21 января в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района в результате атаки БПЛА был поврежден многоэтажный дом. Ранения получили 13 человек, в том числе двое детей, девять из них были госпитализированы. Жильцы дома были эвакуированы в пункт временного размещения на территории базы отдыха "Шапсуг".

Власти Тахтамукайского района Адыгеи разрешили части жильцов поврежденных в результате ночной атаки БПЛА жилых домов вновь заселиться в свои квартиры, сообщил глава районной администрации Аскер Савв.

"Следственный комитет частично завершил осмотр места ЧС, и мы приняли решение: в тех домах, где находиться безопасно, дать возможность желающим вернуться в свои квартиры. В некоторых нет остекления, но оконные проемы будут временно закрыты до полноценного ремонта. Во всех этих домах работают системы жизнеобеспечения", - написал Савв в своем телеграм-канале 21 января.

По его данным, оцепленным остается один дом, получивший наиболее сильные повреждения. "Будут проводиться работы по оценке его несущей способности и определению дальнейших действий", - уточнил глава Тахтамукайского района.

Всего в ауле Новая Адыгея 12 многоквартирных домов получили повреждения фасадов и остекления. "Некоторые квартиры получили значительные повреждения", - написал глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале.

