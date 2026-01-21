Бакинский cуд в Баку приговорил к заочному сроку блогера Аллахвердиева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Проживающему в США азербайджанскому блогеру Вагифу Аллахвердиеву в Баку заочно вынесен приговор о лишении свободы сроком на 8 лет. Он признан виновным в подстрекательстве к беспорядкам и открытых призывах против государства.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2025 года шесть политэмигрантов были заочно обвинены в Баку по уголовным делам. На допрос в Баку были вызваны руководитель YouTubе-канала Azerfredoom Гурбан Мамедов, руководитель YouTubе-канала Azad Soz Турал Садыглы, блогеры Мухаммед Мирзали, Эльшад Мамедов, Габиль Мамедов и предприниматель, бывший руководитель крупной азербайджанской компании Akkord Ильгар Гаджиев.

19 января Международный Комитет по защите журналистов призвал азербайджанские власти прекратить преследование журналистов, находящихся в изгнании. Заявление организации прозвучало после оглашения приговоров двум журналистам, работающим в политэмиграции – Севиндж Османгызы и Ганимату Захиду - о лишении их свободы сроком на 8 и 7 лет соответственно.





20 января в Бакинском суде по тяжким преступлениям был заочно оглашен приговор, проживающему в США блогеру Вагифу Аллахвердиеву.

Как сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник суда, Аллахвердиев был признан виновным по статьям 220.2 "Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам" и 281.2 "Публичные призывы, направленные против государства, совершенные неоднократно" УК Азербайджана и заочно приговорен к 8 годам лишения свободы.

Согласно материалам дела, Аллахвердиев, проживая в американском штате Калифорния, в марте-мае 2017 года "подготовил пять отдельных видеообращений", в которых призывал граждан Азербайджана к "действиям, которые могли привести к нарушению общественного порядка, спокойствия и безопасности, парализовать деятельность государственных органов и подстрекать к применению силы против законно сформированного и функционирующего правительства Азербайджана".

Дело Аллахвердиева является частью более широкой кампании преследования критиков азербайджанского правительства за рубежом, отметил азербайджанский эксперт в области права.

"С весны 2025 года были открыты уголовные дела против порядка 25 азербайджанских журналистов, блогеров, активистов, политиков, находящихся в изгнании в странах Европы и США. Эти дела носят практически идентичный характер и основываются по сути на одинаковых обвинениях в призывах против государства и к насилию и беспорядкам. Власти словно развернули кампанию против критиков за рубежом. Причем под маховик уголовного преследования подпадают все, независимо от популярности фигурантов дела. К примеру, у осужденного накануне Вагифа Аллахвердиева на странице в "ютубе" под названием Victor Alexander всего 10 тысяч подписчиков. У него видео выходят не регулярно и набирают едва сотни просмотров, в то время как у других журналистов и блогеров, критикующих власти Азербайджана, число подписчиков достигают 400-800 тысяч пользователей. Думается, что мало известных блогеров также привлекают к ответственности, чтобы сформировать мнение о том, что дела против критиков режима в изгнании не являются политическими и правоохранительные органы исходят исключительно из соображений защиты законности", - сказал собеседник корреспондента "Кавказского узла", пожелавший не публиковать свое имя.

"Заочные суды, публичные вызовы на следствие и суды через телевидение, угрозы вынесения международных ордеров на аресты, злоупотребления механизмами экстрадиционных запросов являются формой давления на критиков правительства в политэмиграции, средствами их запугивания, попытками ограничения свободы передвижения этих лиц", создания рисков для их путешествий", - ранее сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Самед Рагимли, также находящийся в эмиграции.