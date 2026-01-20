Посвященное Нагорному Карабаху культурное мероприятие заинтересовало зрителей и силовиков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ереване прошло образовательно-культурное мероприятие «Мы есть», посвященное Нагорному Карабаху. Вырученные от продажи билетов деньги пошли на аренду зала и организационные расходы, а накануне мероприятия к организаторам наведались сотрудники СНБ Армении.

Мероприятия состоялось в спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна 18 января. Началось оно в 12.00 по местному времени, когда состоялось открытие выставки, завершилось же концертом, который продлился с 18.00 до 21.00 по местному времени.

На выставке-ярмарке свои работы представили более 100 художников, фотографов, мастеров прикладного творчество и рукоделия, образовательных и бизнес-центров. Вход на выставку был бесплатный. В концерте приняли участие 12 музыкально-танцевальных коллективов из Нагорного Карабаха, 10 певцов из Нагорного Карабаха и Армении. Стоимость билетов варьировалась от 3000 до 8000 драмов (от восьми до 21 доллара).

Мероприятие организовано в сотрудничестве с общественной организацией «Центр сохранения культур Арцаха (Нагорный Карабах)» и техношколы «Мунк». Молодежные инициативы Power Volunteering и «Фан Зон» помогали в организационных мероприятиях как волонтеры, передает корреспондент "Кавказского узла"

«Волонтерская деятельность является одним из важнейших проявлений силы общества, взаимного доверия и ответственности, способствует не только повышению организационного качества мероприятия, но и формированию культуры сотрудничества и совместной работы. Мы объединим наш опыт и возможности, чтобы сделать мероприятие более организованным, эффективным и качественным», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель Power Volunteering.

По словам координатора мероприятия, общественного деятеля Артака Мкртчяна, «это первое масштабное мероприятие, посвященное Арцаху (Нагорному Карабаху) после насильственного перемещения арцахцев».

После насильственного перемещения все государственные творческие организации столкнулись с финансовыми трудностями и, даже если и продолжают действовать, то только на общественных началах

«Мероприятие организовано с целью привлечь внимание к культуре Арцаха (Нагорного Карабаха). Ведь после насильственного перемещения все государственные творческие организации столкнулись с финансовыми трудностями и, даже если и продолжают действовать, то только на общественных началах. Мы надеемся, что наше мероприятие привлечет внимание к тому факту, что образовательно- культурное наследие Арцаха (Нагорного Карабаха) богато и обширно и без необходимой поддержки не будет иметь возможности сохраниться и развиваться. Наша цель - не только собрать вместе все творческие коллективы Арцаха (Нагорного Карабаха), но и показать, какое колоссальное культурное богатство может потерять армянство, если игнорирование культуры Арцаха (Нагорного Карабаха) будет продолжаться», - сказал Мкртчян корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что «из восьми тысяч билетов было реализовано чуть более семи тысяч, вся выручка от продажи билетов пойдет на аренду зала в спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване и другие расходы для организации мероприятия». «Билеты продавались онлайн, поэтому мы знаем, что покупали не только арцахцы, но и соотечественники из Еревана и разных регионов Армении», - добавил он.

Мы заявили, что мероприятие носит исключительно культурный характер и не имеет никакого политического подтекста

Мкртчян также рассказал, что перед мероприятием правоохранительные органы в лице сотрудников СНБ Армении пытались отговорить организаторов от проведения мероприятия, а после отказа предостерегли от превращения его в "политическую акцию, которое сопровождалось бы общественным резонансом". «Мы заявили, что мероприятие носит исключительно культурный характер и не имеет никакого политического подтекста», - отметил Мкртчян.

Далее он рассказал, что в договоре аренды зала был пункт, с запретом на звучание гимна Нагорного Карабаха, а также демонстрации герба и флага. «В договоре был пункт с таким условием касательно именно «непризнанной страны». Нам пришлось согласиться ради тех людей, которые приобрели билеты. Но в зале люди пришли с флагом, в выставочном зале были герб и флаги и другие символы Арцаха (Нагорного Карабаха). А где-то люди пели гимн. Мы не могли запретить», - сказал Мкртчян.

Директор техношколы «Мунк (Мы)» Ашот Аванесян рассказал, что «после вынужденного переселения многие арцахские организации сумели подняться над болью и неопределенностью и возобновили свою деятельность в Армении, и одной из таких организаций является техношкола «Мунк»». «Арцахцы в республике Армения - это огромный потенциал, который необходимо увидеть, оценить и правильно реализовать. Масштабное мероприятие «Мы есть», возможно, привлечет внимание армянского сообщества для поддержания этого потенциала», - сказал Аванесян корреспонденту "Кавказского узла".

Руководитель «Центра сохранения арцахской культуры», куда входят 12 музыкальных коллективов Нагорного Карабаха, Апрес Маргарян рассказал, что «2025 год для общественной организации «Центр сохранения арцахской культуры» стал многослойным и полным испытаний годом, который одновременно ознаменовался как важными достижениями, так и трудностями и нереализованными инициативами».

«Мы продолжаем творческую деятельность на общественных началах, но с целью сохранения и популяризации арцахской культуры. Не имея спонсоров или финансовых доноров, мы организуем мероприятие «Мы есть» исключительно собственными силами, полностью осознавая его значимость и нашу ответственность за миссию по сохранению и развитию культуры народа Арцаха», - сказал Маргарян.

Образовательный центр «TUMO» совместно с Институтом армянского культурного наследия (Armenian Cultural Heritage Institute) представил на выставке оцифрованных 80 историко-культурных памятников Нагорного Карабаха.

Проект не только документирует историческое наследие, но и создает новую платформу для сохранения культурной памяти, обеспечивая ее доступность и передачу будущим поколениям

«Мы присоединились к образовательно-культурной инициативе «Мы есть», чтобы представить свой важный проект по оцифровке культурного наследия Арцаха (Нагорного Карабаха). Благодаря этой инициативе посетители смогли с помощью виртуальной реальности вновь «присутствовать» в историко-культурных местах Арцаха (Нагорного Карабаха), заново прочувствовать дух этих мест и открыть для себя их историю с использованием современных технологий. Проект не только документирует историческое наследие, но и создает новую платформу для сохранения культурной памяти, обеспечивая ее доступность и передачу будущим поколениям», - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель образовательного центра.

Автор герба Нагорного Карабаха, карабахский художник Лаврентий Галаян представил на выставке эскиз герба, а также свои живописные полотна и скульптуры, выполненные уже в Армении. «Нация – это то, что дано Богом, и оно состоит из таких основ: язык, земля, наука и культура. Все это у арцахцев есть, но сложившиеся обстоятельства вынудили нас бороться за их сохранение. Подобные мероприятия необходимы периодически, чтобы сохранить Арцах (Нагорный Карабах), во имя нашего возвращения в Арцах (Нагорный Карабах)», - сказал художник корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что «в силу возраста и здоровья ему трудно держать кисть, но он продолжает рисовать, потому что продолжает бороться за свою Родину своим творчеством».

Нашим присутствием на этом мероприятии мы говорим, что мы есть, мы не будем приспосабливаться, не сдадимся и не будем молчать

«Нашим присутствием на этом мероприятии мы говорим, что мы есть, мы не будем приспосабливаться, не сдадимся и не будем молчать, и пока есть борьба, есть и надежда на Родину», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Лилит Аванесян из Степанакерта.

По ее словам, «выставка покорила многогранностью, а концерт дал силу выдержать трагедию и дал надежду на возвращение».

Напомним, что 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего была достигнута договоренность о разоружении карабахской армии. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".