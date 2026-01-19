Врачи назвали тяжелым состояние пострадавших в Заюково

Один из четырех пострадавших при взрыве газа и пожаре в Кабардино-Балкарии находится в крайне тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести, сообщили в клинике.

Как писал "Кавказский узел", 18 января четыре человека были доставлены в республиканскую клиническую больницу из селении Заюково Баксанского района, где в одном из гаражей произошел взрыв и пожар после разгерметизации газового баллона автомобиля.

Состояние одного из четырех пациентов оценивается как крайне тяжелое, трех других - как средней степени тяжести, сообщил заведующий ожоговым отделением РКБ Артур Хаджиев.

Врач отметил, что пациенты пострадали "в результате взрыва газового баллона". "Все пациенты получили полноценную медицинскую помощь, противошоковую терапию. Одному пациенту продолжается оказываться противошоковая терапия в условиях отделения реанимации", - приводит его слова "Газета Юга".

Прокуратура Кабардино-Балкарии организовала проверку "по факту пожара" в селе Заюково, отчиталась пресс-служба ведомства.

"По предварительным данным, в помещении гаража произошла разгерметизация газового баллона с последующим возгоранием, есть пострадавшие. Установление обстоятельств произошедшего взято под контроль надзорным ведомством", - говорится в публикации в телеграм-канале прокуратуры.

Информация о том, что возгоранию предшествовал взрыв, в сообщении не приведена.