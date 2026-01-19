×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:58, 19 января 2026

Врачи назвали тяжелым состояние пострадавших в Заюково

Последствия пожара в селе Заюково. Фото: пресс-служба прокуратуры Кабардино-Балкарии https://t.me/prockbr/1236

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Один из четырех пострадавших при взрыве газа и пожаре в Кабардино-Балкарии находится в крайне тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести, сообщили в клинике.

Как писал "Кавказский узел", 18 января четыре человека были доставлены в республиканскую клиническую больницу из селении Заюково Баксанского района, где в одном из гаражей произошел взрыв и пожар после разгерметизации газового баллона автомобиля.

Состояние одного из четырех пациентов оценивается как крайне тяжелое, трех других - как средней степени тяжести, сообщил заведующий ожоговым отделением РКБ Артур Хаджиев.

Врач отметил, что пациенты пострадали "в результате взрыва газового баллона". "Все пациенты получили полноценную медицинскую помощь, противошоковую терапию. Одному пациенту продолжается оказываться противошоковая терапия в условиях отделения реанимации", - приводит его слова "Газета Юга".

Прокуратура Кабардино-Балкарии организовала проверку "по факту пожара" в селе Заюково, отчиталась пресс-служба ведомства.

"По предварительным данным, в помещении гаража произошла разгерметизация газового баллона с последующим возгоранием, есть пострадавшие. Установление обстоятельств произошедшего взято под контроль надзорным ведомством", - говорится в публикации в телеграм-канале прокуратуры.

Информация о том, что возгоранию предшествовал взрыв, в сообщении не приведена.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Газовый баллон. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:55, 19 января 2026
Четыре человека пострадали при взрыве газового баллона в Заюково
04:55, 18 января 2026
Власти отчитались о росте турпотока на курорты Кабардино-Балкарии
Силовики задерживают подростка. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная при помощи ИИ в программе Copilot
14:00, 17 января 2026
Подросток арестован по обвинению в подготовке теракта в Нальчике
Здание больницы в Тырныаузе. Фото: официальный сайт ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского района
00:31, 16 января 2026
Пациенты больницы в Тырныаузе вступились за персонал после жалоб в Следком
Военнослужащий. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная ИИ при помощи программы Copilot
12:13, 15 января 2026
Четыре бойца из Кабардино-Балкарии убиты в зоне СВО
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении

Владимир Соловьев угрожает. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Армения против Владимира Соловьева

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Последние записи в блогах
Фото
14:03, 17 января 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
47
Муфтий сказал, другие обиделись
Фото
12:52, 16 января 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
О запрете социальных сетей
Фото
15:35, 13 января 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о хищении материнского капитала в КЧР. Возместят ли потерпевшим ущерб?
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Беспорядки в Махачкале. 29 октября 2023 г. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=_8wl_GWpzDk
16 января 2026, 13:56
Осужденные по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы получили сроки по новой статье

Строительство храма. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
16 января 2026, 09:56
Мэрия Краснодара вопреки протестам жителей утвердила строительство храма на набережной

Севиндж Вагифгызы. Фото Meydan.tv https://www.meydan.tv
16 января 2026, 02:27
Севиндж Вагифгызы удостоена международной журналистской премии Анны Политковской – Армана Сольдена

Сторонники евроинтеграции на акции протеста в Тбилиси в 414-й день протестов. Фото: TvPirveli / https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/politika/119259-tsikhit-muqara-trotuarze-dgomis-gamo-tsesrigis-datsva-tu-samartlebrivi-absu
15 января 2026, 22:39
Участникам проевропейских акций в Тбилиси грозит уголовное преследование

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше