Чиновник заподозрен в незаконном сносе здания в Малгобеке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следствие отчиталось об уголовном деле против бывшего мэра Малгобека, который в 2017 году незаконно снес трехэтажное нежилое здание, причинив его владельцу ущерб более 12 миллионов рублей.

Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении бывшего мэра Малгобека по подозрению в превышении должностных полномочий и ущербе в размере более 12 миллионов рублей, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике в своем Telegram-канале.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации МО "Городской округ Малгобек", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 сатьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в 2017 году он незаконно демонтировал нежилое трехэтажное здание, принадлежавшее местному жителю, без его согласия и без компенсации ущерба. "Противоправные действия подозреваемого повлекли существенное нарушение прав и законных интересов собственника нежилого здания в виде причинения значительного имущественного ущерба в особо крупном размере на сумму более 12 млн рублей. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - указано в сообщении.

По предварительным данным, речь идет о 55-летнем Шарпудине Мамилове, сообщает "Фортанга".

Это уже второе дело против Шарпудина Мамилова, в 2019 году он получил три года условно, пишет "Сапа Кавказ".

Как писал "Кавказский узел" 3 марта 2019 года стало известно, что бывший глава Малгобека подозревается в том, что в июле 2016 года незаконно погасил 19 миллионов долга местного "Водоканала" за счет городского бюджета. 8 июля того же года Следком сообщил о передаче в суд дела бывшего мэра Малгобека Шарпудина Мамилова, который, по версии следствия, превысил полномочия, оплатив из бюджета города долги "Малгобек-Водоканала" за электроэнергию и воду в размере более 34 миллионов рублей.