×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:46, 14 января 2026

Чиновник заподозрен в незаконном сносе здания в Малгобеке

Шарпудин Мамилов. Фото: пресс-служба администрации Малгобека

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следствие отчиталось об уголовном деле против бывшего мэра Малгобека, который в 2017 году незаконно снес трехэтажное нежилое здание, причинив его владельцу ущерб более 12 миллионов рублей.

Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении бывшего мэра Малгобека по подозрению в превышении должностных полномочий и ущербе в размере более 12 миллионов рублей, сообщила  пресс-служба следственного управления СК РФ по республике  в своем Telegram-канале.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации МО "Городской округ Малгобек", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 сатьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в 2017 году он незаконно демонтировал нежилое трехэтажное здание, принадлежавшее местному жителю, без его согласия и без компенсации ущерба. "Противоправные действия подозреваемого повлекли существенное нарушение прав и законных интересов собственника нежилого здания в виде причинения значительного имущественного ущерба в особо крупном размере на сумму более 12 млн рублей. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - указано в сообщении.

По предварительным данным, речь идет о 55-летнем Шарпудине Мамилове, сообщает "Фортанга".

Это уже второе дело против Шарпудина Мамилова, в 2019 году он получил три года условно, пишет "Сапа Кавказ".

Как писал "Кавказский узел" 3 марта 2019 года стало известно, что бывший глава Малгобека подозревается в том, что в июле 2016 года незаконно погасил 19 миллионов долга местного "Водоканала" за счет городского бюджета.  8 июля того же года Следком сообщил о передаче в суд дела бывшего мэра Малгобека Шарпудина Мамилова, который, по версии следствия, превысил полномочия,  оплатив из бюджета города долги "Малгобек-Водоканала" за электроэнергию и воду в размере более 34 миллионов рублей.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
17:52, 14 января 2026
Четверо осужденных в Азербайджане на длительные сроки переданы Армении
08:20, 14 января 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
03:48, 14 января 2026
Несколько многоэтажек повреждены в Ростове-на-Дону во время воздушной атаки
22:05, 13 января 2026
Участник РДК* приговорен к длительному сроку за вербовку жителей Грузии
16:57, 13 января 2026
Названо имя убитого на Украине военного из Волгоградской области
12:44, 13 января 2026
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
Все события дня
Новости
18:57, 14 января 2026
Калиматов отчитался о примирении кровников
Свалка мусора на окраине Сунжи. 13 января 2026 г. Скриншот видео https://t.me/fortangaorg/21212
11:58, 14 января 2026
Власти признали нерешенную проблему свалки мусора на окраине Сунжи
20:47, 12 января 2026
Сельчане в Ингушетии пожаловались на состояние дороги
Военнослужащий в зоне военной операции на Украине. Фото: Минобороны России https://z.mil.ru
07:59, 9 января 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8450
Спор в магазине. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
19:40, 7 января 2026
Уроженца Ингушетии оштрафовали за оскорбление "Русской общины"
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:49, 15 декабря 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Теракт в Кизляре и Первомайском 9–18 января 1996 года. Фото http://kavtoday.ru/8205 Теракт в Кизляре и Первомайском 9-18 января 1996 года

Последние записи в блогах
Фото
21:16, 22 ноября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
ОБЪЯВЛЕНИЕ о начале Конкурса!!!
Фото
17:13, 24 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Параллельная реальность. Пожизненно осужденный жалуется на нарушение его прав
Фото
15:56, 6 октября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Горная Ингушетия!
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Аслан Трахов. Фото: ALDOR46 / Wikipedia
14 января 2026, 12:57
Оставлено в силе решение о конфискации активов Аслана Трахова

Свалка мусора на окраине Сунжи. 13 января 2026 г. Скриншот видео https://t.me/fortangaorg/21212
14 января 2026, 11:58
Власти признали нерешенную проблему свалки мусора на окраине Сунжи

Сотрудник МЧС. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
13 января 2026, 21:36
Жительница Таганрога погибла в результате атаки БПЛА

Учитель школы №61 в хуторе Ленина. Фото: Климов / Telegram
12 января 2026, 21:36
Педагог из Дагестана уволен из краснодарской школы после высказывания о русских

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше