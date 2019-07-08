Дело мэра Малгобека дошло до суда

08 июля 2019, 20:58

Бывший мэр Малгобека обвинен в превышении полномочий и неправомерных действиях при банкротстве, сообщили сегодня следователи.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2018 года мэр Малгобека Шарпудин Мамилов был заподозрен в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. После этого он оставил свой пост. В декабре 2018 года Мамилов стал подозреваемым по еще одному делу - о преднамеренном банкротстве. В марте следователи сообщили, что бывший глава Малгобека подозревается в том, что незаконно погасил многомиллионный долг местного "Водоканала" за счет городского бюджета.

Расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Малгобека завершено. Он обвинен по п."в" ч.3 ст.286, ч.1 ст.195 УК РФ (превышение должностных полномочий и совершение неправомерных действий при банкротстве), сообщило сегодня Следственное управление Следственного комитета России по Ингушетии на своем сайте.

По данным следствия, обвиняемый превысил должностные полномочия, оплатив из бюджета города долги "Малгобек-Водоканала" за электроэнергию и воду в размере более 34 млн рублей. Кроме того, он совершил неправомерные действия при банкротстве "ПУЖКХ г.Малгобек" и передал его имущество предприятию "ЖКХ г.Малгобек". В результате обанкротившееся предприятие не смогло оплатить задолженность по налогам на сумму более 30 млн рублей. "Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении ведомства.