Девять пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее остаются в больницах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести, угрозы для жизни нет.

Как писал "Кавказский узел", в пункте временного размещения остаются 22 человека, эвакуированные из многоэтажного дома в ауле Новая Адыгея после воздушной атаки.

Ранее 56 человек были эвакуированы в пункт временного размещения на территории базы отдыха "Шапсуг". К вечеру 23 января там находились 28 человек. Днем ранее жильцам разрешили вернуться в квартиры, оцепленным оставался лишь один дом, получивший наиболее сильные повреждения.

Врачи Адыгеи и Краснодарского края продолжат стационарное лечение девяти пострадавших после вражеской атаки на аул Новая Адыгея. Все пациенты в состоянии средней степени тяжести, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Адыгеи.

"На лечении в стационарах Адыгеи и Краснодара находятся девять пациентов: трое в районной больнице поселка Энем, двое - в республиканской детской больнице в Майкопе, еще трое - в краевой клинической больнице N1 и один ребенок - в детской краевой больнице в Краснодаре. ", - цитирует ТАСС сообщение минздрава.

В самом ауле Новая Адыгея комиссия 924 жилых помещений с поврежденным имущество. сообщил глава Тахтамукайского района Савв Аскер в своем Telegram-канале. По его словам, особое внимание уделяется корпусу, который получил наибольшие повреждения. Там уже демонтированы поврежденные перегородки и начаты работы по возведению новых. Фасад здания также будет полностью восстановлен, пообещал чиновник.

В Адыгее, как и в других регионах ЮФО и СКФО, запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.

Напомним, что 21 января в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района в результате атаки БПЛА были повреждены 30 домов. Как минимум один человек погиб, ранения получили 11 человек, в том числе двое детей. Девять из них были госпитализированы. Власти ввели режим ЧС районного уровня.