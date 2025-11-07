×

Кавказский узел

Лента новостей
21:50, 7 ноября 2025

Священник Гарегин Арсенян переведен под домашний арест

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава канцелярии Арагацотнской епархии Гарегин Арсенян, арестованный по делу о принуждении к участию в собраниях, переведен под домашний арест на два месяца.

Как писал "Кавказский узел", глава Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви епископ Мкртич Прошян и священник Гарегин Арсенян были арестованы по делу об обвинениях в принуждении к участию в собраниях. Мкртич Прошян является племянником католикоса всех армян Гарегина II.

В середине октября в Армении были задержаны семь представителей духовенства, в том числе настоятель монастырского комплекса Сагмосаванк в Армении иерей Парен Аракелян и глава Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви епископ Мкртич Прошян, а также гражданские работники церкви. Защита задержанных священников полагала, что это связано с уголовным делом, возбужденным в связи с высказываниями священника Арагацотнской епархии Арама Асатряна. Ранее в интервью Общественному телевидению он сказал, что глава епархии заставлял его и других священников участвовать в акциях протеста оппозиции в 2021 году.

Священник Тер Гарегин Арсенян, духовный пастырь церкви Сурб Геворг в Мугни и секретарь Арагацотнской епархии, освобожден из уголовно-исполнительного учреждения, проинформировало сегодня издание Amnews со ссылкой на адвоката Петроса Петросяна.

По словам адвоката, апелляционный уголовный суд частично удовлетворил поданную жалобу, и в отношении Арсеняна был применен домашний арест сроком на два месяца.

"Мы сделаем все, чтобы добиться оправдательного приговора, так как нет доказательств, подтверждающих предъявленные ему обвинения", - отметил защитник.

Открытое противостояние между властями Армении и представителями церкви продолжается уже не один месяц. Премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства 29 мая выступил с резкой критикой церкви. 27 июня силовики задержали предстоятеля Ширакской епархии Микаела Аджапаяна (также упоминается в СМИ как Микаэл Аджапахян) по обвинению в призывах к захвату власти, позднее Аджапаян был приговорен к двум годам заключения. 

В начале ноября были арестованы брат и племянник Гарегина II, они обвинены в препятствовании предвыборной агитации в общине Вагаршапат. 

Автор: "Кавказский узел"

