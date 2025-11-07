Паром из Трабзона прошел досмотр на внутреннем рейде

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Паром Sea Bridge, который с утра 6 ноября ждал допуска в порт Сочи, прошел досмотр и готовиться высадить пассажиров. Сегодня же паром отправится в обратный путь, заявил представитель перевозчика на фоне заявления представителя властей о преждевременности запуска регулярного сообщения с Трабзоном.

Как писал "Кавказский узел", паром Sea Bridge, который вечером 5 ноября с 20 пассажирами на борту отправился из Трабзона, с утра 6 ноября ждет допуска в порт Сочи, но пока у него нет разрешения на вход на территорию России. Представители агентской компании в турции заявили, что паром будет дожидаться разрешения войти в порт Сочи и высадить пассажиров, запас продуктов рассчитан на 10 дней. Все документы на работу паромной линии оформлены.

Губернатор края Вениамин Кондратьев 16 октября заявил, что "инициатор перевозок отправил судно без согласования с краевыми властями". "Организация международного грузопассажирского паромного сообщения в нынешних условиях небезопасна и преждевременна. Паром "Сибридж" может перевозить до 200 легковых и грузовых машин, которые должны проходить тщательную проверку. Организовать необходимые процедуры в порту Сочи сейчас невозможно", - привел слова Кондратьева ТАСС. Возобновление паромного сообщения между Сочи и Трабзоном было полностью согласовано с федеральными и портовыми структурами, заявил организатор перевозок, назвав заявление главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева о "недопустимости рейсов" необоснованным.

Грузопассажирский паром из Трабзона зашел на внутреннего рейд в акватории Сочи для проведения необходимых процедур, сообщил "Интерфаксу" руководитель компании - организатора маршрута ООО "СВС Шиппинг" Сергей Туркменян.

"Осмотр прошли, документы все отдали в органы безопасности, ближе к 19:00 должны пришвартоваться к причалу морпорта", - сказал он.

Он сообщил, что паром отправится сегодня в обратном направлении.

"Обратно в Трабзон отправимся вечером", - подчеркнул он.

Ранее сегодня агентство сообщало, что представитель администрации Краснодарского края заявил, что власти по-прежнему считают преждевременным запуск парома из Трабзона.

«Позиция властей Краснодарского края о запуске регулярного паромного сообщения между Сочи и Трабзоном не изменилась, вопросы обеспечения безопасности не решены и остаются актуальными, запуск сообщения является преждевременным», — заявил собеседник агентства.

Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном существовало с 1993 по 2011 год и было прервано во время реконструкции порта к Олимпиаде-2014. Попытки возобновить рейсы предпринимались с 2023 года, но сроки постоянно переносились из-за политических и санитарных ограничений, рассказал ранее "Кавказскому узлу" генеральный директор компании "СВС шиппинг", которая является организатором и обслуживает данный маршрут, Сергей Туркменян.

Он назвал надуманными претензии губернатора Кубани. "Формально губернатор к международному пункту пропуска в морском порту Сочи никакого отношения не имеет и не может влиять на его работу", - отметил Туркменян, комментируя высказывания Кондратьева. По мнению Туркменяна, заявление о небезопасности выглядит странно на фоне регулярных международных круизов и авиасообщения. "Из аэропорта Сочи ежедневно вылетает до 12 рейсов в Турцию и ещё в 18 стран мира. Круизный лайнер "Астория Гранде" еженедельно перевозит более 1100 человек, заходя в порты Турции, Греции и Израиля. И это никого не смущает. Почему же паром с четырьмя сотнями пассажиров вдруг оказался "опасным"?" - поинтересовался Туркменян.