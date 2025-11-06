×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
19:11, 6 ноября 2025

Паром из Трабзона ждет допуска в порт Сочи

Паром Sea Bridge в порту Сочи. 6 ноября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/typodar/55055

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Паром Sea Bridge, который вечером 5 ноября с 20 пассажирами на борту отправился из Трабзона, с утра ждет допуска в порт Сочи, но пока у него нет разрешения на вход на территорию России. 

Как писал "Кавказский узел", возобновление паромного сообщения между Сочи и Трабзоном было полностью согласовано с федеральными и портовыми структурами, заявил организатор перевозок, назвав заявление главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева о "недопустимости рейсов" необоснованным. Сочинцы заявили, что паром удобен для горожан.

Губернатор края Вениамин Кондратьев 16 октября заявил, что "инициатор перевозок отправил судно без согласования с краевыми властями". "Организация международного грузопассажирского паромного сообщения в нынешних условиях небезопасна и преждевременна. Паром "Сибридж" может перевозить до 200 легковых и грузовых машин, которые должны проходить тщательную проверку. Организовать необходимые процедуры в порту Сочи сейчас невозможно", - привел слова Кондратьева ТАСС.

Вечером 5 ноября паром Sea Bridge вышел в первый за 14 лет рейс из турецкого порта Трабзон в Сочи, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя агентской компании Liderline.

Генеральный директор компании "СВС шиппинг", которая является организатором и обслуживает данный маршрут, Сергей Туркменян сообщил, что на борту находятся 20 пассажиров. "Ожидаем, что судно прибудет на рейд [в Сочи] в 11:00 утра", - привело его слова агентство 5 ноября вечером.

Перевозка автомобилей на пароме пока не планируется, пишет РИА "Новости".

Сегодня утром паром встал на рейд в Сочи, но  «пока у него нет разрешения на вход на территорию РФ», сообщила  сегодня «Российская газета» со ссылкой на гендиректор морпорта Юрия Владимирова.

По данным на вечер, паром продолжает дрейфовать близ Сочи, сообщил Kub_Mash.

Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном существовало с 1993 по 2011 год и было прервано во время реконструкции порта к Олимпиаде-2014. Попытки возобновить рейсы предпринимались с 2023 года, но сроки постоянно переносились из-за политических и санитарных ограничений, рассказал ранее "Кавказскому узлу" Сергей Туркменян.

Автор: "Кавказский узел"

