Боец из Чечни убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ибрагим Чагаев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 251 бойца из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", с начала военной операции на Украине власти и силовики официально признали убитыми в военной операции не менее 250 бойцов из Чечни.

Боец из села Гуни Веденского района Ибрагим Чагаев убит в военной операции. Он служил стрелком-помощником гранатометчика, сообщило отделение фонда "Защитники Отечества" в Чечне в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче награды его отцу.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 251 бойца из Чечни (власти обнародовали имена 228 убитых, о гибели еще 23 бойцов Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен).

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.