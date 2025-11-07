Паром Sea Bridge не намерен возвращаться в Трабзон
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Паром Sea Bridge будет дожидаться разрешения войти в порт Сочи и высадить пассажиров, запас продуктов рассчитан на 10 дней. Все документы на работу паромной линии оформлены, заверили представители перевозчика.
Как писал "Кавказский узел", паром Sea Bridge, который вечером 5 ноября с 20 пассажирами на борту отправился из Трабзона, с утра 6 ноября ждет допуска в порт Сочи, но пока у него нет разрешения на вход на территорию России. Возобновление паромного сообщения между Сочи и Трабзоном было полностью согласовано с федеральными и портовыми структурами, заявил организатор перевозок, назвав заявление главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева о "недопустимости рейсов" необоснованным. Сочинцы заявили, что паром удобен для горожан.
Губернатор края Вениамин Кондратьев 16 октября заявил, что "инициатор перевозок отправил судно без согласования с краевыми властями". "Организация международного грузопассажирского паромного сообщения в нынешних условиях небезопасна и преждевременна. Паром "Сибридж" может перевозить до 200 легковых и грузовых машин, которые должны проходить тщательную проверку. Организовать необходимые процедуры в порту Сочи сейчас невозможно", - привел слова Кондратьева ТАСС.
Паром Sea Bridge, выполняющий первый за 14 лет рейс Трабзон-Сочи, не вернется обратно, пока не высадит пассажиров в российском порту, сообщил представитель агентской компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр.
"Паром не будет разворачиваться. Он вернется обратно только после того, как высадит пассажиров в Сочи и заберет новых в Трабзон", - сообщил Чакыр.
Он отметил, что запасы продовольствия на пароме рассчитаны на 10 дней, при необходимости их легко пополнить с берега. "Никаких проблем с продовольствием на пароме нет, запасы рассчитаны на десять дней – это обычная практика. Более того, запасы легко пополнить буквально за 10 минут с помощью лодок, которые направят из Сочи", - сказал Чакыр.
Организаторы паромной линии оформили все необходимые документы, сообщил РИА Новости представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр
"Все необходимые документы на паромную линию были оформлены в соответствии с законодательством, никаких проблем нет. Паром стоит на рейде и ждет разрешения на вход в порт", - сообщил Чакыр.
Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном существовало с 1993 по 2011 год и было прервано во время реконструкции порта к Олимпиаде-2014. Попытки возобновить рейсы предпринимались с 2023 года, но сроки постоянно переносились из-за политических и санитарных ограничений, рассказал ранее "Кавказскому узлу" генеральный директор компании "СВС шиппинг", которая является организатором и обслуживает данный маршрут, Сергей Туркменян.
"Формально губернатор к международному пункту пропуска в морском порту Сочи никакого отношения не имеет и не может влиять на его работу", - отметил Туркменян, комментируя высказывания Кондратьева.
Он добавил, что заявление о небезопасности выглядит странно на фоне регулярных международных круизов и авиасообщения. "Из аэропорта Сочи ежедневно вылетает до 12 рейсов в Турцию и ещё в 18 стран мира. Круизный лайнер "Астория Гранде" еженедельно перевозит более 1100 человек, заходя в порты Турции, Греции и Израиля. И это никого не смущает. Почему же паром с четырьмя сотнями пассажиров вдруг оказался "опасным"?" - поинтересовался Туркменян.
