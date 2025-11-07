Власти отчитались об отсутствии новых выбросов мазута на Кубани
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
За период со 2 по 6 ноября в Анапе и Темрюкском районе мониторинг береговой линии не зафиксировал выбросов нефтепродуктов.
Как писал "Кавказский узел", 23 октября власти Кубани объявили, что пятно мазута массой до 900 тонн движется в Черном море к берегам Анапы и Темрюкского района. Было начато восстановление защитных валов на побережье и рвов перед ними. За четыре дня, с 22 по 26 октября, в Анапе был возведен 23-километровый защитный вал вдоль основных пляжей. Уже 24 октября волонтеры обнаружили выбросы мазута в Анапе и Темрюкском районе. Экоактивисты начали уборку выбросов мазута, а власти привлекли к работам сотрудников местных администраций.
"Со 2 по 6 ноября в Анапе и Темрюкском районе не фиксировали выбросы нефтепродуктов", - говорится в телеграм-канале Опершатаба Краснодарского края.
Такой отчет сделан по итогам результатов ежедневного мониторинга береговой линии.
В свою очередь эковолонтеры заявляли, что 3 ноября, как и в предыдущие дни, в Темрюкском районе произошли новые выбросы мазута.
15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".
Защитные валы не выдержат сильных штормов, а пятно мазута, для защиты от которого их соорудили, стало следствием откачки мазута с затонувших танкеров. Ликвидация последствий разлива мазута в Анапе и разлива нефти в Туапсе после атаки БПЛА показали системные проблемы в действиях властей, полагают экологи.
Напомним, что 2 ноября после ночной атаки обломки беспилотников найдены в Анапе, Геленджике, Туапсе и еще четырех населенных пунктах Туапсинского округа. Повреждены два гражданских судна, несколько домов и здание железнодорожного вокзала в Туапсе. В туапсинском порту, где получил повреждения нефтеналивной танкер, повреждены строения и инфраструктура терминала.
Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.